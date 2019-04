MAI PUŢINE BLOCAJE RUTIERE. Poliţiştii fluidizează traficul de la Autogara Centru şi Piaţa Centrală

foto: publika.md

Reîncepe lupta cu haosul rutier din preajma Autogării Centru şi a Pieţei Centrale. De mâine, vor fi instalate indicatoare rutiere noi, pentru a împiedica şoferii să parcheze haotic. Între timp, inspectorii de patrulare au început să fluidizeze traficul rutier din zonă, iar rezultatele deja sunt vizibile, spun pietonii şi şoferii.



"Pare mai liber întradevăr. Am fost vreo două trei luni în urmă, întradevăr erau mai multe maşini aici."



"E bine că e liber. Tot timpul trebuie să fie aşa. Aici erau ambuteiaje, nu puteai merge. Azi sunt pe jos, dar o să vin şi cu maşina."



"Este puţină organizare. Cât de cât e binişor. E bine pentru siguranţa pietonilor."



Şi şoferii microbuzelor de linie spun că au simţit schimbarea.



"Ieşim liber. Eu azi am venit şi am crezut că ceva s-a întâmplat şi chiar s-a întâmplat pentru că au venit poliţişti, au făcut regulă."



"E mai uşor de trecut, mai uşor de intrat, mai uşor de ieşit."



"A fost luată decizia de a instala indicatoare rutiere suplimentare care ar reglementa foarte clar traficul rutier în acest perimetru de străzi. Va fi indicat foarte clar unde se poate staţiona, unde nu se poate, iar colaboratorii poliţiei vor monitoriza respectarea cadrului legal", a spus Sergiu Bucătaru, secretar de Stat la Ministerul Economiei.



Au fost luaţi la ochi şi şoferii care prestează servicii de taxi fără licenţă.



"În cazul în care vor fi depistate persoane care intenţionează să transporte ilicit pasageri contra cost vor fi aplicate măsurile prevăzute de Codul Contravențional", a spus Sergiu Baltaga, şef-adjunct al Direcţiei Control Rutier Autogări.



Pentru transportarea ilicită a persoanelor, amenda variază de la 10 mii de lei, la 12500 lei, cu privarea dreptului de a conduce pe un termen de şase luni.