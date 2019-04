MAI PUŢINE AMBUTEIAJE ÎN CAPITALĂ. Autospecialele drumarilor vor avea GPS, care va anunţa şoferii ce străzi să EVITE

foto: publika.md

Numărul ambuteiajelor provocate de lucrările drumarilor în Capitală va scădea. De acum încolo, autospecialele şi utilajele Întreprinderii "Exdrupo", dar şi cele ale Direcţiei locativ-comunale, vor avea sisteme GPS. Datorită unei aplicaţii on-line şoferii vor putea afla în timp real unde lucrează muncitorii şi să evite zonele.



"Am deschis programul respectiv şi ne arată pe moment, unde se află toate unităţile de transport a direcţiei comunal-locative, spre exemplu care sunt cu săgeată sunt în deplasare, care sunt cu steluță, staţionează la încărcare, la descărcare."



Direcţia locativ-comunală şi-a dotat cu sisteme GPS 52 de autospeciale din cele 65.



"Beneficiile sunt următoare: monitorizarea transportului, nu sunt abateri de la rute, nu sunt abateri de la consumul de combustibil. S-a reduc consumul de combustibil, s-au revizuit şi normele de parcurs", a spus Victor Antoci, reprezentant al Direcţiei locativ-comunale.



Şi la Întreprinderea "Spaţii Verzi" sistemul GPS a fost instalat la 49 de vehicule. Deocamdată, însă, doar responsabilii din cadrul administraţiei pot monitoriza activitatea autospecialelor, iar în curând serviciul va fi disponibil tuturor.



"A mai durat timp din cauza că tehnica noastră nu toată este nouă, nu toată dispune de acel utilaj care este necesar pentru a monitoriza. De asta am conlucrat cu compania, avem o lună de zile, chiar mai mult de o lună lucrăm", a spus Serghei Carp, şeful "Spaţii Verzi".



"Cu nimic nu m-a afectat, facem acelaşi lucru, întotdeauna am fost monitorizaţi, dacă nu de tehnică, atunci de personal şi tot aceeaşi facem."



"Pe vechi era mai bine. Parcă nu ne încurcă, dar cum spune vorba, şi acum e bine, dar era mai bine atunci."



Noua aplicaţie pare să fie pe placul locuitorilor Capitalei.



"Cred că iniţiativa este bună, pentru ca să ştim să aşteptăm să vină cineva să deszăpezească sau punem noi mâna pe lopată şi ne apucăm."



"Trebuie, ca oamenii să ştie unde se duc banii publici, cu ce ei se ocupă, adică este util."



"Printr-o aplicaţie e mai uşor şi deci suntem mai tineri şi avem nevoie de aşa ceva."



În cazul Întreprinderii "Spaţii Verzi" instalarea sistemului GPS a costat 50 de mii de lei.