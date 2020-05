Mai mulți vânzători de la piața de pe strada Calea Basarabiei au protestat şi au cerut anularea plății pentru arenda pentru lunile în care nu au lucrat

"Stăpânii pieței ne consideră trântori doar din motiv că nu vrem să plătim pentru arendă. Ei mint. Lucrurile nu stau chiar așa"."Arenda o plătim înainte pentru luna care urmează. Pentru luna martie am plătit, dar nu am lucrat. Acum ei ne cer plata pentru aprilie, mai și iunie. Dacă nu achităm, nu avem ce căuta în piață, dar acest e incorect".Din spusele celor care lucrează în piață taxa minimă pentru un loc este 600 de lei. Nu toţi vânzătorii au contracte cu administrația pieței. Cei de la Primăria Chișinău ne-au redirecţionat pentru o reacţie la administrația companiei care gestionează spaţiul comercial. Am discutat la telefon cu un bărbat care s-a prezentat cu numele Maxim." - Sunteți administratorul pieței?- Da- De ce nu vreți să comentați situația creată?- Sunt deja intervievat?- Da, vrem să aflăm poziția dumneavoastră.- Mă scuzați, dar nu dau interviu prin telefon.- Putem să ne întâlnim pentru a discuta?– Am să mă consult cu administraţia și o să vă sun. O zi bună, acum sunt ocupat", a spus un angajat al pieței.Olesea Doronceanu, avocat la Institutul pentru Drepturile Omului, le recomandă comercianţilor să depună o plângere în instanță.Pentru miercuri, comercianţii au planificat un protest la Guvern. Solicitarea rămâne aceeași: anularea plății pentru arendă în perioada în care piața a fost închisă.