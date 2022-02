Mai mulți ucrainenii care au fugit din calea războiului au fost cazați în pensiuni din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă

Ucrainenii care au fugit din calea războiului din ţara lor şi-au găsit adăpost la hoteluri şi pensiuni din raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă. Patronii spun că nu au majorat preţurile pentru că nu vor să profite de necazul oamenilor şi că încearcă să le ofere refugiaţilor strictul necesar pentru o noapte liniştită. Câţiva dintre ucrainenii veniţi în Moldova s-au oprit la o pensiune din satul Palanca, raionul Ştefan Vodă."- Aşteptăm nişte cunoscuţi. - Sunteţi aici pentru câteva ore? - Da, am intrat să mâncăm."O familie s-a cazat în pensiune. Proprietarii sunt dispuşi să ofere mâncare şi celor care se cazează în centrul de triere instalat lângă vamă."Dacă va fi nevoie, am văzut că sunt militarii care instalează nişte corturi, dacă va trebui să ajutăm cu mâncare, băuturi fierbinţi, cred că o să ne implicăm.", a declarat Aramă Zaharia, proprietar de pensiune.Un hotel din Căuşeni are toate camerele ocupate. Şase familii de ucraineni s-au cazat acolo."Unii iau o cameră pentru 24 de ore, alţii rămân pentru câteva ore, pentru a face un duş. Am păstrat preţurile pe care le-am avut, nu am scumpit serviciile. Oamenii sunt speriaţi. Astăzi am primit o familie cu doi copii care nu ştiau ce vor face mai departe."Potrivit datelor oficiale prezentate de autorităţi, pe parcursul nopţii, 9777 de cetăţeni ucraineni au traversat frontierele Moldovei.