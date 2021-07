Au alergat pentru bolnavii care se află în stadii terminale de boală. Mai mulţi sportivi olimpici şi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice din ţară au participat la o cursă caritabilă organizată de Hospices of Hope Moldova în parteneriat cu Ambasada Regatului Unit la Chișinău."Este foarte important să susţinem oamenii care au speranţa de a trăi viaţa cât mai bună şi pentru mine a fost o mare onoare că am fost invitat", a declarat Iaroslav Muşinschi."Mă simt bine, nu este o probă a mea, dar oricum este interesant, e un entuziasm oarecare", a spus Marina Nikişenco.Oxana Pisceanscaia din cadrul Biroului de Cooperare al Elveţiei în Moldova a participat la cursă în scaunul cu rotile. Ea spune că evenimentul este un bun prilej de a-i ajuta pe cei care au nevoie de susţinere."Mişcarea înseamnă viaţă şi este binevenit acest eveniment. Putem să îi ajutăm pe oamenii care sunt bolnavi de cancer". a spus reprezentantul Biroului de Cooperare al Elveţiei, Oxana Pisceanscaia.Reprezentanţii misiunilor diplomatice din Moldova au menţionat că prin această cauză nobilă vor oferi suport mai multe persoane din ţara noastră."Acest eveniment aduce jocurile olimpice în Moldova. Caritatea ajută în fiecare lună în jur de 200 de persoane", a declarat ambasadorul Marii Britanii în Chişinău, Steven Fisher."Eu cred că o să ne fie vesel. Este o idee bună pentru a strânge fonduri", a spus ambasadoarea Suediei la Chişinău, Anna Lyberg."Suntem foarte bucuroşi să participăm astăzi la această cursă, pentru că este foarte important ca toată societatea să susţină persoanele care sunt cu necesităţi speciale", a spus reprezentanta UNDP Moldova Corina Oprea.Organizatorii și-au propus să-i ajute pe pacienţii cu boli incurabile din raioanele Orhei, Soroca, Cahul, Taraclia și Ocnița."Colectarea de fonduri ale loc online pe sprijină.md charity relay, aşa se numeşte evenimentul nostru acolo orice sumă de bani este binevenită şi ne va ajuta", a declarat reprezentanta de țară Hospices of Hope Moldova, Lara Moraru.