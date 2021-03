Mai mulţi şoferi, traşi pe dreapta la intrarea în Capitală. Unii au fost amendaţi

Ghinion pentru mai mulți șoferi care veneau în Capitală, în această dimineaţă, din direcţia oraşului Străşeni. Ei au fost traşi pe dreapta de inspectorii de patrulare, care au verificat dacă aceștia și-au achitat amenzile și dacă au plătit taxa pentru folosirea drumurilor publice.



Unul dintre şoferii traşi pe dreapta nu avea permis de conducere, așa că a fost amendat cu 1.500 de lei. În scurt timp, la faţa locului a venit şi proprietarul maşinii, care avea mai multe amenzi neachitate.



"Nu-s amenzile mele, şi nu am treabă.

- Da ale cui sunt aceste încălcări?

- Ale lui Moş Crăciun", a spus un şofer.



"I-am înmânat citaţie şi el este obligat să se prezinte şi să ne spună cine a fost la volan în momentul acesta", a declarat Rustam Abdulraghimov, inspector de patrulare.



Unii şoferi prinşi pe picior greşit s-au arătat indignaţi de operațiunea polițiștilor:



"Practic toţi şoferii trebuie să achite cam în jur la 1.000-2.000 pe an pentru aşa numitele amenzi pe care ei le născocesc".



"O amendă am avut, la cameră, de anul trecut. Nu ne-a venit, nu ne-a venit. Înainte veneau acasă, şi le primeau. Dar nu ne-a venit. Nu am fost la curent".



Totodată, au fost oprite și mașinile cu numere străine. Aproximativ fiecare al treilea şofer a fost amendat cu până la 4500 de lei pentru că nu a plătit vinieta.



"Asta a fost greşeala mea, da o recunosc", a spus un conducător auto.



"E omeneşte a greşi, nu? E omeneşte, respectiv ne onorăm toate obligaţiile, respectiv o să achităm la timp", a menţionat o şoferiţă.



Anul trecut, reprezentanţii Inspectoratului Naţional de Securitate Publică au aplicat peste 200 de mii de sancțiuni.