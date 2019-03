Mai mulţi şoferi de microbuze de pe rute interurbane au rămas fără plăcuţe de înmatriculare, au fost amendaţi şi au primit puncte de penalizare

Mai mulţi şoferi de microbuze de pe rute inter-urbane au rămas azi fără plăcuţe de înmatriculare. Lipsa reviziei tehnice, a trusei medicale şi a extinctorului le-au adus şi amenzi şi puncte de penalizare. Operaţiunea a fost desfăşurată la Autogara de Nord de Inspectoratul Naţional de Patrulare şi de Poliţia Capitalei.

La vederea reprezentanţilor presei, unii şoferi au devenit agresivi.



"Este expirată revizia tehnică de o lună şi zece zile, este defectat sistemul de iluminare, este modificat sistemul de iluminare ceea ce nu se permite conform regulamentului circulaţiei rutiere. Riscă o amendă de 900 de lei şi şase puncte de penalizare", a menţionat Lilian Disculţu, inspector auto.



Ulterior, şoferul agresiv şi-a schimbat comportamentul: "Nu am verificat, îmi cer scuze şi vom face astăzi. O să trecem testarea. Da nu vă era frică că puneţi viaţa oamenilor în pericol? Nu m-am gândit la aşa ceva şi mă gândesc că va fi bine".



Alţi şoferi de microbuze au încercat să găsească tot felul de explicaţii pentru nerespectarea prevederilor legale sau lipsa trusei medicale:



"Dacă nu eu l-am reutilat, asta în primul rând. Dacă nu reutilezi maşina nu ţine, se distruge".



"Pur şi simplu nu m-am gândit că trebuie să fie în maşină, eu am făcut curăţenie şi le-am lăsat acasă. Da dacă cuiva îi stătea rău pe drum? Da ce eu sunt medic sau ce eu pot să îi lecuiesc? Pentru aşa ceva este 903 şi gata".



Pentru a-şi putea continua activitatea, şoferii trebuie să remedieze toate problemele.



"Operaţiunea dată are scop de a responsabiliza şoferii cât şi administratorii rutelor interurbane care transportă călători. Unde au fost depistate încălcări grave, poliţiştii au ridicat plăcuţele de înmatriculare de la unităţile de transport şi şoferilor nu le-a fost admisă ieşirea la rută până nu înlătură toate neajunsurile", a declarat Natalia Stati, ofiţer de presă al Poliţia Capitalei.



Verificările au început în data de 18 martie şi vor continua până la sfârşitul lunii.