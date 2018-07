Mai mulţi şoferi care se deplasau pe drumul Chişinău - Leuşeni, cu parbrizele şi geamurile maşinilor SPARTE: Vă bateţi joc de lume

Embed:

Ghinion pentru cinci şoferi care se deplasau pe drumul Chişinău - Leuşeni. Parbrizele şi geamurile maşinilor s-au spart din cauza pietrişului aruncat de roţile altor automobile care circulau pe banda opusă.



Ana Diomina s-a pomenit cu maşina avariată după ce mai multe pietre au sărit de la o maşină de mare tonaj. Acum ea şi feciorul său, care erau în drum spre mare, sunt nevoiţi să renunţe la odihnă.



"Mă deplasam regulamentar, când, la un moment dat, s-a auzit o bubuitură, după care sticla s-a spart peste mine. Am înţeles că mi-au sărit pietre pe parbriz", a precizat Ana Diomina.



"Am început să o liniştesc pe mama, după care am chemat poliţia. Am văzut şi o altă maşină, deci nu am fost primii şi nici ultimii", a menţionat feciorul Anei Diomina.



Cu aceeaşi problemă s-au ciocnit şi alte două familii care erau în drum spre Braşov. Acum ei spun că nu ştiu de la cine să ceară despăgubiri:



"Drept aici a nimerit şi a crăpat. La colegul meu cu care mergem împreună tot a crăpat. Nu ştiu cât, 200 de euro".



"Se făceau reparaţii la drum, fără niciun indicator. Nu ştim acum să ne deplasăm mai departe sau să ne întoarcem".



Un alt şofer spune că va trebui să cheltuiască circa 1.200 de lei pentru a schimba parbrizul: "Drumul este în reparaţie. În patru locuri a fost crăpat parbrizul.Este momentul să trec revizia tehnică, însă cu parbrizul stricat nu o să pot să o trec. Trebuie să îl schimb".



Revoltaţi, unii şoferi şi-au descărcat nervii pe drumari: "Vă bateţi joc de lume. Iată ce faceţi voi".



Drumarii susţin că lucrează conform normelor şi că au instalat indicatoare: "Plombăm traseul. Indicatoarele stau din spate, tot este. Lumea caută dovezi, strigă la noi. Noi nu suntem vinoveţi. Noi suntem la lucru".



La faţa locului a venit poliţia din Nisporeni, care urmează să stabilescă circumstanţele.



"S-a efectuat schiţa, cercetarea la faţa locului. Circumstanţele urmează a fi stabilite", a declarat Ivan Galilean, specialist IPN Nisporeni.



Şoferii sunt rugaţi să evite pe cât posibil porțiunile în reparaţii.