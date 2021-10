Mai mulţi sinistraţi ai groaznicului incendiu au înnoptat în căminele puse la dispoziţie de autorităţi. Ce vor face aceştia în continuare

14 sinistraţi ai cumplitului incendiu, care s-a produs sâmbătă pe strada Ion Pelivan din sectorul Buiucani au înnoptat în căminele puse la dispoziţie de autorităţi. Este şi cazul Liliei Vidraşcu, o mamă cu cinci copii, care închiria un apartament de la etajul cinci al blocului. I-am găsit pe toţi într-o cameră de cămin a Şcolii Profesionale nr.2, în haine de casă, uzi şi înfriguraţi. Femeia ne-a povestit că în momentul incendiului era acasă. De frica focului, a ieşit afară, alături de copii, fără a lua cu ea aproape nimic."La copii a rămas adeverinţa de naştere. Documentele şi portofelul erau aproape. Eu mereu le pun la capul meu. Tot ce a rămas... Uitaţi-vă, copilul e ud, picioarele sunt ude. Nu ştiu la cine să sun acum, cine să vină să le aducă copiilor măcar un scutec.", a declarat Lilia Vidraşcu, sinistrat.După ce a fost lichidat incendiul, Lilia Vidraşcu a reuşit să intre în locuinţă, dar nu mai are ce recupera, din cauza apei care s-a scurs peste tot. Femeia nu are rude în oraş. Speră să fie ajutată de autorităţi."Un copil are 11 ani, altul 10 şi are astm. Mă tem să nu se îmbolnăvească mai tare. În interior e un miros puternic. Nu ştiu ce voi face."Pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brînzaniuc, ne-a declarat că sinistraţilor le-au fost oferite în total 87 de paturi. Majoritatea însă a mers la rude sau prieteni. Brînzaniuc dă asigurări că, luni, autorităţile vor identifica soluţii pentru cei care au vut de suferit."Până luni vor sta aici. Luni vom lua decizia prin intermediu fondului de rezervă. Deja vor avea fie gazdă, fie cămin, fie hotel, dar pe o perioadă deja mai lungă. Hrana am asigurat pentru zilele astea.", a declarat Vadim Brînzaniuc, pretorul sectorului Buiucani.Vadim Brînzaniuc a mai spus că, la fel, luni, urmează să discute cu toate familiile din bloc, iar la faţa locului va fi chemat şi antreprenorul care a construit mansarda.