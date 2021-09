Mai mulţi producători şi-au expus borcanele cu conserve la cel mai mare târg de ghiveciuri din Capitală

Cea mai mare degustare de ghiveciuri din această toamnă la un târg din Capitală. Zeci de producători şi-au expus borcanele cu conserve, iar cumpărătorii au avut ocazia să guste şi să aleagă ghiveciul preferat. Unii au cumpărat, iar alţii s-au inspirat din măiestria celor cu mai multă experienţă în ale gătitului.Ghiveciuri de ardei, ciuperci, vinete, roşii, dovlecei şi chiar cu prune. Producătorii s-au întrecut la încercat reţete care mai de care."Mai sunt şi ardei speciali din ăştia care sunt deosebiţi ca gust, ca aromă, au născut sosuri care le fac eu, iată sunt, culoarea depinde ardeiul care a stat la bază. Ăştia sunt doar ardei super aromaţi, aici mai am nişte sosuri sezoniere speciale, unul cu prună.""Este un ghiveci clasic din legume ecologice, din vânătă, ardei, roşii şi ceapă. Putem prefera din el şi un sos cald, adică adăugăm un pic de smântână cu un pic de făină şi facem sosul."Producătorii au făcut schimb de reţete cu vizitatorii târgului. Ei spun că secretul unui ghiveci bun se ascunde nu doar în calităţile lui gustative, dar şi în păstrarea tuturor vitaminelor din legumele folosite la preparare."Eu mă ţin de principiul, la un kilogram de dovlecei, 300 de grame de restul. Secretul este la înăduşi pe fiecare aparte şi să le găteşti până la o anumită consistenţă, după asta le coci la foc foarte lent."Pe lângă ghiveciuri, cumpărătorii au fost ademeniţi şi cu alte delicii culinare."Avem torturi sărate din spanac cu ricotta, cu brocoli, cu alune şi pere.""Noi pregătim deserturi fără gluten, fără zahăr şi fără produse din animale."Vizitatorii târgului au rămas surprinşi de varietatea de produse sezoniere şi spun că preţurile sunt accesibile pentru ei."Am cumpărat verdeţuri, nişte fructe, nişte ciocolate fără zahăr.""Cel mai des iau legume, dar şi pâinea care este pe masa. Astăzi am luat verdeţuri.-Şi preţurile cum vă par? -Mie îmi par okay, foarte okay.""Bravo oamenilor care muncesc şi pot să crească, le mai ajunge răbdare şi putere să nu lase ţara noastră şi să o ia la fugă."