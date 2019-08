Mai mulţi poliţişti, care au asigurat ordinea publică la protestele din 2016, daţi afară de Ministrul Andrei Năstase

Mai mulţi comandanţi de la Inspectoratul Naţional de Patrulare ar fi fost daţi fară la indicaţia Ministrului de Interne Andrei Năstase. La adresa redacţiei noastre a ajuns o scrisoare cu următorul conţinut:

"Azi la 02.08.2019 ora 11:00, au fost chemați la comandantul brigăzii de patrulare al INP Dermenji Dumitru mai mulți comandați experimentați din cadrul INP la care fără nici un motiv invocat pe activitatea de serviciu, dar pe motive politice, și le-a cerut sa se elibereze din funcții și din politie fără drept de a ocupa o alta funcție în MAI.

La întrebarea conducătorilor de ce se procedează așa cu ei, ca cu niște cîni, care este motivul, fiecare din ei avind o experiența bogata în activitatea de serviciu, au minim cite 2 copii acasă, cum așa fără motiv sa fie concediați.

Dermenji le-a spus clar, este indicația ministrului de interne Nastase Andrei, el îi tine minte pe fiecare din ei, că erau în prima linie la proteste în special pe 20 ianuarie 2016, cind nu le-a fost permis sa ia Parlamentul cu asalt, cu toate ca el personal a vorbit atunci cu unii din ei și i-a avertizat, dar și pe data de 24 Aprilie 2016, la strada Bulgara și pe 27 August 2018 la Monumentul Stefan cel Mare, de aceia eu nu vor mai lucra niciodată şi nici o zi în MAI și in alte structuri ale statului cit el va fi ministru.

Le-a spus sa nu umble cu jelitul și sa nu se opună, in caz contrar va porni dosare penale pe fiecare și o săi închidă la pușcărie.

Comandanții condiționați sa plece și înjosiți de acesta sunt:

Manita Marin comandant adjunct de brigada a INP comisar principal cu o experiența în politiei de peste 23 de ani.

Conțescu Vasile comandantul batalionului nr. 2 al brigăzii de patrula a INP comisar șef, cu o experiența în politie de peste 23 de ani.

Baran Stanislav comandantul batalionului nr.3 a brigăzii de patrulare al INP, comisar principal, cu o experiența in politie de peste 18 ani.

Vorniceanu Igor comandant adjunct al batalionului nr.3 al brigăzii de patrulare al INP, comisar principal, cu o experiența in politie de peste 20 ani.

Vlaico Alexandru ofiter superior al batalionului nr.2 al brigăzii de patrulare al INP, comisar principal, cu o experiența in politie de peste 15 ani.

Vizir Vasile ofiter superior al batalionului nr.2 al brigăzii de patrulare al INP, comisar, cu o experiența în serviciu de peste 19 ani."