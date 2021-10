Mai mulţi politicieni sunt revoltaţi de iniţiativa PAS de a controla compania "Teleradio-Moldova" şi presa autohtonă

Intenţia majorităţii parlamentare de a reintroduce control parlamentar asupra Instituţiei Publice Compania "Teleradio-Moldova" contravine standardelor internaţionale în domeniul audiovizualului, dar şi angajamentelor PAS, făcute în campania electorală. De aceasta părere sunt reprezentanţii mai multor partide extraparlamentare.Prim-vicepreşedintele Partidului Unităţii Naţionale, Ana Guţu, fost preşedinte al Comisiei Mass-media la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, susţine că scopul iniţiativei PAS este de a controla atât compania "Teleradio-Moldova", cât şi presa autohtonă prin posibilitatea de a-şi pune oamenii loiali în funcţie la Consiliul Audiovizualului."Partidul prezidenţial sau pro-prezidenţial îşi doreşte să facă ordine, inclusiv la compania "Teleradio-Moldova" şi modifică legea astfel încât instituţia media publică să treacă sub control parlamentar, ceea ce contravine tuturor uzanţelor şi normelor internaţionale în domeniul presei. Presa trebuie să fie liberă şi nu trebuie controlată de putere."Preşedintele interimar al Platformei DA, Dinu Plîngău, susţine că modificările contravin angajamentelor asumate prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană."Scopul acestor proiecte de legi, dacă vorbim de televiziunea "Moldova 1" este de a controla, în mare parte de partidul, sau partidele, eventual, care vor face parte din majoritatea parlamentară. Să dai o televiziune politicienilor - asta din start dezbate orice idee, inclusiv, din Acordul de Asociere".Corina Fusu, fostul deputat PL şi fostul președinte al Comisiei parlamentare Mass-media, este nedumerită de propunerile PAS."Televiziunea este publică, este finanţată din banii publici. Au vrut să spună că o să se uite mai cu lupă, mai cu microscopul sau cum? Sună absolut inutil şi absolut împotrivă legilor de libertate a exprimării. Întrece orice măsură a democraţiei. "Totodată, preşedintele Partidului Dezvoltării şi Consolidării Moldovei, fostul premier Ion Chicu a menţionat că anterior, "Teleradio-Moldova" a fost scoasă de sub control parlamentar la insistenţa partenerilor externi."Ei ajung la putere cu lozincile despre democraţie, transparenţă, libertate de opinie a presei, libertatea justiţie, etc., dar când ajung la putere, recurg la asta. Sigur, va fi o greşeala mare vor încerca să introducă cenzură. "Proiectul PAS este criticat şi de mai mulţi jurnalişti. Iulia Semionova afirmă că ideea de a reintroduce sub control parlamentar televiziunea publică nu ar fi nimic rea, dacă legislativul, într-adevăr, ar apăra interesele poporului. Din păcate, potrivit jurnalistei, instituţia urmăreşte doar scopurile unui grup de persoane."Marţi, consultările publice cu privire la modificările controversate a legislaţiei audiovizuale, organizate de Parlament s-au lăsat cu discuţii aprinse. Mai mulţi experţi din societatea civilă, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor media au reclamat că iniţiativa deputaţilor PAS conţine riscuri pentru dezvoltarea pe termen lung a domeniului de radio şi televiziune. Deputaţii din majoritatea parlamentară au respins acuzaţiile şi au declarat că îşi doresc ca reprezentanţii celor două structuri să fie sancţionaţi pentru activitate defectuoasă.