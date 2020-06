Mai mulţi părinţi solicită tragerea la răspundere a profesorilor pentru că le-au cerut fotografii şi video cu copiii lor în perioada stării de urgenţă

Președintele Asociaţiei pentru Protecţia Vieţii Private, Sergiu Bozianu, ne-a spus că mai mulţi părinţi s-au plâns că profesorii le-au cerut dovezi cum copiii lor se joacă, precum şi informaţii despre starea lor de sănătate."În primul rând, aceste informații nu pot fi trimise prin grupurile generale sau comune. În special, profesorul nu are competența de a colecta informații și de a ţine registre", a explicat Sergiu Bozianu, preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Vieţii Private."Această decizie s-a bazat pe hotărârea Comisiei pentru Situații Excepționale, care a solicitat anumite date. Dar în niciun caz nu am cerut crearea unor grupuri, colectarea unor fotografii. Fiecare diriginte a decis pe cont propriu despre cum să conlucreze cu părinții atunci când colectează aceste informații", a declarat Valentin Crudu, şef de direcţie la Ministerul Educaţiei."Acum putem doar regreta că unii profesori au colectat informații într-un mod în care i-a nemulţumit pe părinţi. Prin urmare, am luat o decizie și am solicitat departamentelor de învățământ raionale să oprească această practică", a specificat Crudu.Astfel, din 11 iunie a fost semnat un ordin prin care profesorilor li se interzice să colecteze informații despre sănătate a copiilor. Mai mult ca atât, părinții pot depune o plângere împotriva profesorului."Dacă totuși cineva va solicita astfel de informații, părinții pot scrie o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, astfel încât această instituție va aplica o amendă de până la 15 mii de lei", a subliniat preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Vieţii Private.