Vor ca lecţiile să se desfăşoare doar online. Mai mulți părinți și profesori au semnat o petiție cu privire la anularea deciziei privind redeschiderea şcolilor. Petiția a fost inițiată de Carolina Cavcaliuc, care predă la un liceu din Capitală. Femeia spune că îşi doreşte reducerea riscului de infectare cu noul coronavirus în instituţiile de învăţământ.



"Eu sunt de părerea că ar fi bine ca să fie închise şi şcoala şi grădiniţa şi tot. Eu am fost bolnavă de virusul dat, am suferit foarte mult. Nu îmi este frică de mine, cum îmi este frică de elevii mei. Mie-e frică că ei au bunici şi eu am familie", a menționat Carolina Cavcaliuc, profesoară.



Şi unii părinţi susţin iniţiativa. Ei spun că, deși lecţiile desfăşurate în sălile de clasă sunt mai productive, sănătatea trebuie pusă pe primul loc:



"Pentru mine cel puţin este primordială sănătatea mea şi a copiilor mei. O bună parte din cadrele didactice au o vârstă şi sunt în categoria de risc. E mai bine acum să stăm pe învăţământ online".



"E şi normal să trăim cu frica asta, dar viaţa continuă. Eu nu văd de câte ori se dezinfectează sau se curăță, noi nu avem acces în interior ca să vedem dacă se respectă sau nu".



Totuşi, părinţii care au copii de vârstă preşcolară spun că riscul de infectare cu noul coronavirus în grădiniţe este redus:



"În general nu mi-e frică, nu doar la grădiniţă. Cu cât ţi-e frică cu atât mai mult îl atragi".



"Se respectă la maxim normele sanitare".



Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca elevii şi studenţii să revină la ore din 16 martie în localităţile aflate sub Cod Verde sau Galben de alertă privind răspândirea noului coronavirus.

În zonele în care este alertă Cod Portocaliu, elevii claselor gimnaziale şi studenţii vor învăţa de la distanţă, iar în cele cu Cod Roşu în instituţiile de învăţământ vor reveni doar preșcolarii şi elevii claselor primare, iar cei din clasele absolvente şi studenţii vor veni la ore în două schimburi.