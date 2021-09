Mai mulţi părinţi de la un liceu din Capitală au semnat o petiţie prin care cer ca elevii să revină la ore în regim obişnuit

Nici în acest an nu a sunat primul clopoţel pentru copiii care au mers la şcoală. Evenimentul s-a desfășurat fără careuri sau alte festivități. La Liceul Mihail Berezovschi din Capitală unde îşi fac studiile peste 2200 de copii nu s-a schimbat nimic față de anul trecut. Şi în acest an elevii vor învăța atât cu prezența fizică, cât și online.

Copii spun că au aşteptat cu nerăbdare să vină la şcoală:



"- Eu m-am pregătit foarte bine.

- Vrei la şcoală? Foarte vreau.

- De ce?

- Îmi place să vin a şcoală şi când eram la grădiniţă am vrut mai devreme să vin".



"Sincer să fiu sunt puţin emoţionat pentru acest an pentru că sunt clasa a IX- a. Trebuie să învăţ bine, să mă pregătesc bine pentru că am examene".



"De la acest an şcolar eu în primul rând cred că aştept ca să fim toţi, toată clasa să fie completă, să fie lecţiile cum erau cu doi ani în urmă".



Aproape 90 de părinţi au semnat o petiţie prin care cer ca elevii să revină la ore în regim obişnuit:



"Anul trecut am mers în clasa întâi. Tot anul copii au avut lecţii de 30 de minute şi nu au reuşit să înveţe şi să aibă cunoştinţele pe care ar trebui să le dea un profesor în clasa întâi. Şi azi să venim la şcoală şi să ne anunţe că o zi vom vizita şcoala pentru că nu putem spune că o vom frecventa şi a doua zi să stăm să privim la calculator orele".



"Nu pot să zic că e ok. E un haos total ce se petrece la orele online şi la clasele mai mari. Ideea este că de multe ori tehnica cedează din volumul mare care se adună. Copii sunt stresaţi , sunt certaţi foarte tare de învăţători din liceu. Ceea ce au făcut anul trecut şcoală nu se poate numi. Cunoştinţele sunt foarte slabe".



În context, directorul liceului a venit cu o propunere pentru părinți.



"Cu acordul părinţilor, dacă ei sunt de acord şi îşi exprimă acordul să nu se păstreze un metru distanţă pe propria răspundere. Atunci am încerca să revenim clasele primare cel puţin o sută de procente la şcoală. Dar încă odată repet numai cu acordul părinţilor a ambilor părinţi", a declarat Ana Eremei-Berezovschi, directoarea liceului "Mihail Berezovschi.



Potrivit Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, elevii vor ocupa în fiecare zi acelaşi loc în bancă, iar lecţiile de educaţie fizică se vor petrece în aer liber. Comisia a mai cerut ca în instituţiile de învăţământ să fie marcate benzi de deplasare pentru a face mai simplă respectarea distanţei de cel puţin un metru. Iar instituţiile care nu au posibilitatea să respecte această distanţă între elevi vor organiza procesul de studii în regim mixt, adică online şi în sălile de clasă. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat într-o emisiune televizată că aproximativ 100 de școli din țară, în special din Chișinău și Bălți, vor desfăşura procesul de educaţie în acest regim.