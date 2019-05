Mai mulţi oameni au sărit cu PARAŞUTA în memoria generalului Grigore Baştan (FOTOREPORT)

Spectacol de excepţie în satul Flămânzeni, comuna Coşcodeni, raionul Sângerei.

30 de paraşutişti din Armata Naţională a Republicii Moldova şi Armata României au sărit cu paraşuta în memoria generalului-maior, Grigore Baștan, erou naţional, băştinaş al acestei localităţi. În amintirea acestuia, astăzi, de hramul satului a fost dezvelită o placă comemorativă.

Primi au sărit paraşutiştii de peste Prut. Aceştia au făcut salturi demonstrative de la o înălţime de 2500 de metri, dintr-un avion militar, care a venit special pentru acest eveniment de la Bucureşti.



"Instituţia noastră poartă numele onorific al generalui Baştan pentru că dânsul a comandat primul batalion de paraşutişti din România. Militarii noştri s-au pregătit în mod special pentru acest eveniment deposebit",



Nicolai Barbu a fost primul paraşutist din România, care a aterizat pe câmpul din satul Flămânzeni. Militarul spune că paraşutistul Grigore Baştan este un idol pentru el.



"Sunt deosebit de fericit pentru că sunt aici şi faptul că fostul nostru comandant generalul Grigore Baştan este cetăţean de onoare a acestei comunităţi mă onorează", a spus Dragoş Axinia, şef de secţie al Fundaţiei "Memorial General-maior Grigore Baştan”, România.



Un spectacol aerian a fost susţinut şi de militarii Batalionului cu Destinaţie Specială “Fulger”, care au executat sărituri cu paraşuta, în grup, de la altitudinea de 400 de metri.



"Am sărit de la înălţimea de 400 de metri a fost o experienţă excelentă . Condiţiile meteo au permis ca să executăm salturi din categoria rotundă şi e foarte bine", a spus Mihai Oleinic, paraşutist, batalionul cu Destinaţie Specială “Fulger.



"Paraşutişii sunt pregătiţi, după care au făcut toate pregătirile necesare pentru a se desanta din această aeronavă. Paraşutările vor fi efectuate de la 2 mii de metri , după care de la 300 , 350 de metri", a declarat Ion Ojog, comandantul Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger”.



Evenimentul a fost organizat la iniţiativa fiicei renumitului paraşutist, Valentina Baştan, care a venit pentru a doua oară la baştina tatălui. Femeia spune că au copleşit-o emoţiile atunci când a văzut câţi oameni au venit să-l comemoreze pe generalul Baştan.



"Am început cu un gând foarte mic , cu puţin şi am ajuns să am un deal întreg de lume. Faptul că atâta lume a venit din România , din alte oraşe nu numai din Bucureşti ca să îl respecte la locul de baştină, încât am emoţii foarte mari , mai mari nici nu ştiu dacă pot fi", a afirmat Valentina Baştan, fiica generalului Baştan.



Localnicii au rămas impresionaţi de spectacolul cu paraşute:



"Este un show foarte frumos. Mulţumim colegilor şi prietenilor din România , care au venit. Suntem foarte mândri că avem aşa oameni din Moldova , cu care într-adevăr putem să ne mândrim."



"E foarte frumos e bine stau copii şi se uită ca să aibă amintire. Eu am amuş 80 de ani , eu încă nu am văzut aşa ceva."



Tot astăzi, în faţa Casei de Cultură din localitate a fost dezvelită o placă în memoria generalului-maior Grigore Baştan şi altele două pentru doi eroi ai războiului de pe Nistru şi Afganistan.



La evenimentul de dezvelire a plăcii comemorative a venit şi sora lui Grigore Baştan, în vârstă de 83 de ani. În prezent, femeia locuieşte în oraşul Făleşti şi spune că a venit în satul de baştină pentru a-l comemora pe fratele său. Valentina Ungureanu povesteşte că avea doar şase ani când fratele ei a plecat în România.



"Mă onorează şi sunt mândră . Din povestirile mamei mele ştiu că el era un băiat foarte isteţ. Şi la şcoală a învăţat foarte bine", a declarat Valentina Ungureanu, sora generalului Baştan.



Iar Serghei Baştan, nepotul renumitului paraşutist, spune că este mândru de rădăcinile sale.



"Este unchiul meu , fratele tatălui meu , fratele mai mare. Noi cu dânsul ne-am întâlnit de câteva ori . Un om puternic de suflet, om învăţat. Chiar am mândrie că am aşa rude", a spus nepotul generalului Baştan, Serghei Baştan.



Generalul-maior Grigore Baștan s-a născut la 23 ianuarie 1922 în localitatea Coșcodeni, judeţul Bălți. La 20 august 1970, stabilește un record la saltul cu parașuta, executând un salt din aeronavă de la înălțimea de 10 kilometri metri cu o cădere liberă de 7 kilometri. În anul 1971 devine primul general parașutist din armata română.