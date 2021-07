Mai mulţi oameni au fost răniţi în oraşul Lipeţk din Rusia în urma unui accident provocat de o şoferiţă beată

4 oameni au fost răniţi în oraşul Lipeţk din Rusia într-un accident provocat de o şoferiţă aflată sub influenţa băuturilor alcoolice. Coliziunea dintre automobilul care intră cu viteză pe contrasens şi un alt autoturism a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoţional.După producerea accidentului, femeia a avut un comportament ciudat."- Pentru ca toată lumea să știe cine ești! Hai, dansează, dansează.- Eu nu eram la volan!- Am văzut cine conducea.- Haide, haide.- Haide, haide.- Am văzut cine era la volan.- Ai imagini video? Arată.- Ai conștiință!- N-are deloc rușine!"Ambii șoferi și doi pasageri ai mașinii lovite, inclusiv un băiat de 8 ani, au ajuns la spital cu diferite leziuni. Oamenii legii investighează circumstanțele accidentului.