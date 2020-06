Mai mulţi oameni au câştigat ”Bani la greu”. Loteria Națională a împărțit mai mult de 1 150 000 de lei

În două săptămâni de la lansare, 20 de participanţi au plecat acasă mai bogaţi. Adrenalină şi emoţii mari au trăit şi norocoşii din cea de-a doua săptămână a show-ului TV. Primii şi-au testat norocul Constantin Codrean din oraşul Bălţi şi Ala Curleac din satul Hârbovăţ, raionul Anenii Noi."- Plecaţi cu 24 de mii de lei, în doar 2-3 minute. Este un rezultat foarte şi foarte bun. (aplauze) Ala, ce o să faceţi cu aceşti bani?- Cred că în construcţii o să facem câte ceva"Constantin Codrean din oraşul Bălţi a avut undă verde în a doua rundă şi a câştigat 64 500 de lei." - Eu sunt bucuros. Nu am cuvinte ce să spun, aici fiecare trebuie să participe să înţeleagă cum mă simt eu.- Ce o să faceţi cu banii, deja ştiţi?- Toţi banii sunt ai fratelui. "Marţi, în runda a doua a show-ului "Bani la greu", Valentina Avrumuțoi din Chișinău a câştigat 73 500 de lei. Plin de emoții pozitive a fost și jocul de miercuri cu participarea lui Nicolae Chiriac, tot din Capitală, care în doar câteva minute a obţinut 134 000 de lei." O să mai ajut nepoţica, o să fac reparaţie, o să iau o maşină. Sunt şofer.- Cât trebuie de lucrat ca să faceţi aceşti bani, un an, doi ?- Of, foarte mult, doi ani sau mai mult."Joi, Vasilii Beregoi a ieşit din studioul emisiunii cu un câştig de 105 de mii de lei. Doi jucători, ambii din Vulcăneşti, și-au sărbătorit zilele de naștere chiar în platoul de filmare și au ajuns în finală. În ziua în care a împlinit 39 de ani, Vladimir Pilin a câștigat suma record de până acum – 155 500 de lei, iar săptămâna trecută Serghei Chiosa, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări, a plecat acasă cu 70 500 de lei."- Cum vi se pare cadoul?- Nu m-am aşteptat niciodată la atâţia bani. Am cinci nepoţi şi o să le cumpăr cadouri."Câştiguri de peste un milion de lei sunt puse în joc la show-ul "Bani la greu". Pe parcursul lunii iunie, jocul TV special este difuzat la Publika TV, la ora 15:30. Doritorii de a participa trebuie să înregistreze orice tip de bilet pe site-ul www.7777.md sau la numărul de telefon 022 333 777, ca să verifice dacă în ele există mențiunea "Participare la tragere la sorți pentru Jocurile TV”. Anume aceste câștiguri oferă șansa de a fi aleși, a doua zi, pentru jocul cu premii de peste un milion de lei.