Mai mulți moldoveni care muncesc în Israel au ajuns cu o aeronavă la Chişinău: "Am trăit clipe de coșmar. Acolo e strașnic"

Mai mulţi moldoveni care muncesc în Israel au ajuns noaptea trecută cu o aeronavă la Chişinău. Oamenii spun că au trăit clipe de coşmar în ultimele zile. La aeroport, moldovenii au fost întâmpinaţi cu lacrimi în ochi de cei dragi.



Victoria Plugaru a venit la aeroport cu băieţelul ei. Femeia ne-a spus că a stat cu frica în sân toată aceadtă perioadă.



"Retrăim, soţul încerca să nu ne spună tot ca să nu ne îngrijorăm. Acolo este straşnic, aşteptăm să vină acasă, zi de zi îl urmărim."



Rudele celor care muncesc în Israel ne-au spus că aceştia aveau pregătite geanta cu lucrurile strict necesare şi actele.



"Eram îngrijorată, sunam şi întrebam dacă este bine, ce se întâmplă, dacă are un adăpost, dacă ţine documentele în preajma lui."



"Aceste trei zile au fost mai mult de panică, deoarece s-a anulat biletul, trebuia să ajungă ziua, apoi s-a amânat la ora zece, apoi la unsprezece, destul de tensionat."



Oamenii nu şi-au putut stăpâni emoţiile atunci când i-au revăzut pe cei dragi.



Moldovenii au aterizat pe Aeroportul Internaţional Chişinău în jurul orei 02:00, deoarece aeronava a decolat cu o oră întârziere din cauza atacurilor cu rachete lansate asupra Israelului.



"Am intrat în avion şi am ieşit înapoi când a început a împuşca."



"Este straşnic, straşnic."



"Ne-am ascuns, am auzit, dar nu am văzut nimic. Au locuri special amenajate pentru aşa ceva."



Chiar dacă violenţele continuă în Israel, unii moldovenii se vor întoarce la muncă. Ei spun că nu au altă soluţie pentru a aduce bani acasă.



"Rachete, probleme, este straşnic. Nu am dormit un ochi, dacă aţipeam ca iepurele. Contractul de muncă şi trebuie să ne întoarcem înapoi, să întreţinem familia."



Ambasada ţării noastre în Israel le recomandă moldovenilor de acolo să respecte indicațiile autorităților israeliene, pentru că sunt posibile și alte lansări de rachete.

De asemenea, să aibă pregătite geanta cu actele și lucrurile strict necesare şi să se intereseze care sunt cele mai apropiate adăposturi antiaeriene. Mai multe companii avia, precum British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa, Aeroflot şi Iberia au anulat zborurile spre Tel Aviv după mai multe zile cu tiruri de rachete dinspre Fâşia Gaza.