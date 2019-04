Mai mulţi moldoveni au ales să sărbătorească Paştele în Ucraina

Dis-de-dimineaţă, peste o sută de oameni au urcat în trenul Chişinău - Odessa. Unii dintre ei vor petrece sărbătorile de Paşte cu cei dragi, alţii vor să se odihnească pentru câteva zile la malul mării.



Pentru familia Carşev, sărbătorile de Paşte înseamnă să fie alături de cei dragi.



"Da, mergem în Ucraina, la Odessa pentru a petrece acolo Sărbătorile Pascale. Plecăm pentru vreo 3-4 zile", a spus Marcel Carşev, locuitor al Capitalei.



"Am luat cu noi ouă, pască. Am fost şi am sfinţit totul şi le ducem şi rudelor din Ucraina", a spus Ecaterina Carşev, locuitoare a Capitalei.



Ala Cavaliova şi-a condus fiul, care locuieşte în Ucraina de câţiva ani. Femeia i-a umplut geanta cu de toate.



"Mi-am petrecut fiul, a fost în ospeţie, am fost la cimitir, am fost şi la bunica la ţară. I-am pregătit fiului pentru a-şi lua cu el mâncare în tren, pentru nepoată i-am transmis un ou foarte mare învelit frumos şi răcituri, ouă, câteva pârjoale", a spus Ala Cavaliova, locuitoare a Capitalei.



Nu toată lumea profită de minivacanţă pentru a petrece de sărbători.



"Nu chiar sărbătoresc Paştele, eu merg în Ucraina, acolo la mine au fost înmormântate toate rudele, mă duc să fac curat la mormânt. De la Odessa mai am de mers, e departe. - (Reporter) Cam cât mai aveţi de mers? Până la Doneţk mai am".



Alţii au motive diferite de sărbătorit, cum ar fi o aniversare.



"Mergem în Odessa pentru a celebra ziua nunţii noastre.

- Şi aşa s-a întâmplat că este exact în perioada..

- Da, aşa s-a întâmplat, în perioada Sărbătorilor Pascale", a spus Abdalah Halabi, locuitor al Capitalei.



"Noi mergem pentru prima dată şi totul va fi nou pentru noi.

- Câte zile veţi petrece acolo?

- Ne gândim undeva 3 - 4 zile".



Majoritatea pasagerilor spun că vor să prindă razele Soarelui pe malul mării Negre, în perioada vacanţei de Paşte.



"Merg pur şi simplu pentru ca să mă odihnesc, să fac plimbări câteva zile şi posibil poate să mă scald, o să vedem cum vor fi condiţiile de acolo."



"Pur şi simplu mergem să ne odihnim. La Odessa, nu departe de... în general, acolo, marea este peste tot."



Prețul biletelor variază între 145 şi 185 de lei, în funcție de clasă. Pentru copii, costul călătoriei este între 50 și 65 de lei.