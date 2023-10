Mai mulți moldoveni ar fi fost blocați pe aeroportul din Tel Aviv. Nu li s-ar permite aterizarea la Chișinău. Reacția MAEIE și a AAC

Cetățeni moldoveni, inclusiv copii, ar fi fost blocați în aeroportul din Tel Aviv. Aceștia ar avea bilete la un avion charter spre Chișinău și acuză autoritățile Republicii Moldova că ar refuza să permită aterizarea la Chișinău a aeronavei care ar urma să-i aducă acasă din Israel, acolo unde e război.

Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu o reacție în legătură cu informația apărută în spațiul public, conform căreia nu este permisă aterizarea unei aeronave. Consilierul pentru comunicare al Ministrului Popescu, Igor Zaharov, a menționat că a vorbit cu Ambasadorul Republicii Moldova în Statul Israel, Alex Roitman, care la rândul său a discutat cu reprezentanții aeroportului din Israel și precizează că nu există nici un impediment din partea autorităților moldovenești.

"Sunt falsuri și speculații. Pentru că sunt multe curse pe aeroportul din Israel și pentru că decolările și aterizările se fac ordonat, am fost informați că mai multe curse vor decola cu întârziere, inclusiv cea menționată de cetățeanul sancționat internațional, Ilan Shor", a precizat Igor Zaharov.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că a receptionat in după amiaza zilei de astazi solicitarea de autorizare a unui zbor neregulat din Tel Aviv.

"Tinand cont de faptul ca aeronava urmează să vină la Chișinău dintr-o zona de risc sporit, unde in prezent este un conflict militar agresiv, aceasta se examinează prioritar inclusiv pe aspecte ce tin de securitate. Totodata menționam ca in conformitate cu Cadrul Normativ national cererea pentru autorizarea unui zbor neregulat se examinează in 48 ore. Autorizația urmează a fi emisa imediat ce vor fi finalizate toate verificările, cel mult 20-30 minute", precizează Autoritatea Aeronautică Civilă.