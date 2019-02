Mai mulţi miniştri britanici îi cer Theresei May să accepte o amânare a Brexit-ului

foto: Daily express

Mai mulţi înalţi responsabili din cabinetul britanic au avertizat-o pe şefa guvernului, Theresa May, că trebuie să accepte o amânare a Brexit-ului dacă nu va se ajunge la un acord privind "divorţul" de Uniunea Europeană, în caz contrar urmând să se confrunte cu o "rebeliune" în legislativ, săptămâna viitoare, a relatat joi cotidianul The Sun, preluat de agenţia Reuters.



Theresa May trebuie să renunţe la opţiunea ieşirii din UE fără acord, subliniază ministrul muncii, Amber Rudd, cel al justiţiei, David Gauke, ministrul pentru mediul de afaceri, Greg Clark, şi cel pentru Scoţia, David Mundell.



Aceştia afirmă că, dacă şefa executivului refuză să renunţe la această opţiune şi să accepte o amânare, vor susţine alături de alţi 20 de membri ai cabinetului planul deputatei laburiste Yvette Cooper de a transfera controlul asupra procesului de Brexit de la guvern la parlament.



La sfârşitul lui ianuarie, parlamentarii britanici au votat împotriva amendamentului în acest sens propus de deputata laburistă.



Miercuri seara, Reuters a relatat, citând Bloomberg, că până la 15 miniştri britanici din guvernul May ar putea vota împotriva părăsirii Uniunii Europene la 29 martie de către Marea Britanie în eventualitatea în care nu se va ajunge la un acord de Brexit agreat de parlament. Ei doresc o amânare a Brexit-ului dacă nu există un acord agreat de Parlament.



La finalul unei întrevederi miercuri la Bruxelles cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, premierul britanic a salutat "progrese" în discuţiile sale cu UE pentru organizarea Brexit-ului.