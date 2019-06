Mai mulţi meşteri populari din Moldova şi-au expus lucrările la Cetatea Sorocii

Covoare țesute, piei de animale din cele care împodobeau castelele boierilor și alte lucruri produse ca pe vremuri au fost expuse de 70 de meșterii populari la cetatea Soroca, în cadrul festivalului "La Nistru, la mărgioară".

Parascovia Prasad spune că a învăţat arta teșutului încă din fragedă copilărie. Între timp îndeletnicirea a început să-i aducă nu doar plăcere, dar și bani. Acum vinde covoare și la preț de 3500 de lei.



"Eu sunt cu un tip de covoare mai deosebite, adică cu covoare ţesute neted, dar cu lână naturală, de culoarea oii", a spus Parascovia Prasad.



Din satul Slobozia Mare, raionul Cahul, a venit şi Dumitru Zaporojan , care prelucrează piei de oaie. Vizitatorii au putut cumpăra de la el bondiţe sau încălţăminte.



"Mă ocup cu această îndeletnicire cam de vreo şapte, opt ani. Specia este de la noi, de la sud, ţigaia moldovenească. Tehnica este una mai complexă, dar încerc să mai avansez, ne străduim cât mai ecologic, cât mai curat", a spus Dumitru Zaporojan, meşter popular.



Nu au lipsit nici lemnarii. Lucrările lor costă în funcție de complexitate - de la suvenire de o sută de lei până la opere de artă ce ajung să coste și opt mii de lei.



"Sunt diferite, sunt din tei, stejar, frasin. Suvenirile mele sunt din diferite specii de lemn fructifer. Am venit la târg, dar că o să vândă nu ştiu", a spus Andrei Tihon, meşter popular.



Vizitatorii şi-au putut comanda şi măşti, care costau între 200 la 500 de lei.



"Iată aşa măşti teatrale sau personificate. De exemplu, aşa personal l-am numit Vulpea, o doamnă şireată. Sau, de exemplu, iată este şi aşa persoanj, Mânietul. Deci la mine măştile sunt personificate", a spus Sergiu Damian, meşter.



Atmosfera a fost întreţinută de ansambluri folclorice. Oamenii spun că au petrecut o duminică frumoasă.



"Suntem împreună cu familia undeva de jumătate de oră. Sunt lucruri foarte frumoase, chiar am observat ceea ce îmi place să mă ocup şi eu, icoane în biser, sunt nişte lucrări extraordinare. "



"Îmi place foarte mult că e lucru manual şi multe interesante. Acestea sunt lucruri la care oamenii depun mult efort şi multă dragoste. 27:09 MUSCA 27:16 Am reuşit să cumpăr, să am ca amintire. Noi sunt de la Cahul, dar am venit special şi am cumpărat ceva care să punem pe scaune. "



Organizatorii au rămas mai mult decât mulțumiți de numărul mare de participanți și vizitatori.



" Sunt raioanele Floreşti, Drochia, raionul Edineţ, Ocniţa. Aici sunt de la Chişinău, de la Criuleni meşterii populari. Ne bucură faptul că noi, organizatori, Consiliul Raional Soroca, îi dăm continuitate acestui târg", a spus George Bucătaru, şeful Secţiei Cultură şi Turism al Consiliului Raional Soroca.



Festivalul "La Nistru la Mărgioara" este la a opta ediţie. În acest an, pentru organizarea evenimentului consiliul raional Soroca a cheltuit 13 mii de lei.