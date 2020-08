Mai mulți membri și simpatizanți ai PAS au organizat un flashmob la monumentul lui Ștefan cel Mare din Capitală

Mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate s-au adunat aseară la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei. Scopul acțiunii a fost de a reaminti de protestele din ajunul Zilei Independenței de acum doi ani, provocate de anularea rezultatelor alegerilor locale din Capitală.

Simpatizanții Maiei Sandu au reconstituit evenimentul de atunci și au cântat.

”Suntem aici, așa cum am zis, să le amintim oamenilor despre situațiile prin care am trecut, să le amintim oamenilor că avem și realizări. Am scăpat de un regim, acum, din păcate, ne confruntăm cu alt regim și trebuie să ne încurajăm și să luptăm împotriva acestui regim și pentru libertate, bunăstare și democrație.”, a comunicat liderul PAS, Maia Sandu.