Mai mulţi locuitori din oraşul Codru, AMENINŢAŢI de un activist DA

Un activist DA le face viaţa un coşmar vecinilor săi din oraşul Codru. Oamenii îl acuză pe Andrei Golban de comportament agresiv. Un localnic a depus acum câteva zile o plângere la poliţie şi la procuratură, după ce a fost ameninţat de simpatizantul DA.



- Eşti un nemernic şi copii tăi sunt nemernici mici. Du-te BEEP de aici.

- Du-te tu.

- Du-te de aici.

- Ce s-a întâmplat, eşti stăpânul străzii?

- Este strada mea.

- Cum este strada ta?

- Aceasta este strada lui Andrei Golban.



Această înregistrare audio a fost făcută de Serghei Diacov, locuitor al oraşului Codru, acum câteva zile, în timp ce se plimba cu copii săi pe stradă.



"A început să strige, a utilizat cuvinte necenzurate. A început să ameninţe să plecăm de pe această stradă. Cum? Eu locuiesc pe strada "Sfântul Nicolae". A început să mă ameninţe că o să înceapă să-mi umilească copii", a spus Serghei Diacov, locuitor al oraşului Codru.



Mai mult, activistul PPDA ar fi luat legătura cu soţia lui Serghei Diacov, căreia i-ar fi spus informaţii false despre soţul ei.



"Mă miră faptul că Platforma DA pune astfel de persoane în funcţii de conducere la organizaţia teritorială din oraşul Codru. Fiind în stare de şoc, soţia mea a luat o cutie cu medicamente şi a încercat să se sinucidă. Eu am petrecut toată noapte lângă patul ei", a spus Serghei Diacov, locuitor al oraşului Codru.



Şi alţi localnici confirmă faptul că Andrei Golban are un comportament inadecvat.



"Nişte vorbe urâte, mă numea, mă agresa. Eu am răbdat. am răbdat şi am scris la procuratura. El după ce bea un pahar de vin, nu-şi dă seamă nimic ce face. Mergea la fiecare femeie şi întreba, dacă mă ştiu. Spunea că este o idioată, este spurcăciune, este o mincinoasă", a spus Elena Popa, locuitoare a oraşului Codru.



"În 2015, pe data de 9 iunie, fără motiv, mergând pe drum, am fost agresat de dumnealui, am fost lovit. Am avut o fractură la mână. În baza la asta chiar a fost pornită şi o urmărire penală", a spus Victor Canişev, locuitor al oraşului Codru.



Am încercat să vorbim şi cu alţi oameni din localitate. Ei ne-au confirmat că Andrei Golban este cunoscut prin comportamentul agresiv, însă au refuzat să fie filmaţi.



"Nu o să spună nimic, locuim aici şi ne întâlnim des pe mahala. Am spus şi la primar că nu-mi place ... Femeia: prea mult tu vorbeşti."



Andrei Golban a declarat pentru postul nostru de televiziune că acuzaţiile sunt false şi că au scopul de a-i compromite imaginea.



- Nu a fost aşa ceva, acestea sunt minciuni.

- Totuşi este o înregistrare în care se aude că Dumneavoastră spuneţi că este strada Andrei Golban.

- Eu pot să vă arăt atâtea înregistrări.



Ulterior, el i-a atenționat pe jurnaliştii noştri că îi va da în judecată dacă reportajul nu va fi pe placul lui.



"Dacă o să daţi adevărul obiectiv, o să pup, dar dacă o să înfloriţi, atunci ne întânim prin ... "scaciki", a spus Andrei Golban.



Poliția a confirmat existența plângerilor din partea locuitorilor orașului Codru și a precizat că acestea sunt în proces de examinare.