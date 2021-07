Mai mulţi locuitori ai unui bloc din Capitală, nemulţumiţi de lucrările de demolare a unui imobil. Ce spun autorităţile

Mai mulţi locuitori ai unui bloc de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală s-au pomenit în epicentrul unui adevărat cutremur după ce în imediata apropiere au început lucrările de demolare a unui imobil. Oamenii se plâng că zgomotul le-a transformat viaţa într-un adevărat calvar."Gălăgie, se zguduie casa. Parcă ar fi cutremur.""Este periculos pentru clădire, pentru că ea este avariată, este veche şi este un risc major ca să apară crăpături în pereţi şi apoi cine ne asigură nouă locuinţele.""Ni se zguduie şi casa şi copii se sperie. Noi avem copii mici şi dumnealor nu ne-au preîntâmpinat din timp, să ne spună ceva."Oamenii susţin că lucrările sunt ilegale aşa cum ei nu au dat acordul pentru a începe demolarea clădirii."Aceşti proprietari care au cumpărat restaurantul au venit la noi şi timp de un an de zile ne-au curtat, ne-au solicitat semnăturile la notar. Au încercat chiar să corupă locatarii chiar propunându-le câte o mie de lei ca să meargă la notar"Avocatul antreprenorului responsabil de lucrări susține că oamenii au fost informați din timp și că agentul economic deține actele necesare în acest sens."Lucrările care le efectuăm noi lucrurile date deja le-am convenit şi anterior de mai multe ori la faţa locului cu proprietarii. Am ajuns la înţelegerea că va fi renovată partea respectivă din faţă şi nemijlocit părţile laterale ale clădirilor."Solicitat de postul nostru de televiziune, directorul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, Ion Curmei, a menţionat că agentul economic are toate actele în regulă, iar acestea prevăd şi demolarea construcţiei existente.