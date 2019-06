Mai mulţi locatari din sectorul Buiucani al Capitalei, invadaţi de purici

Locatarii mai multor blocuri din sectorul Buiucani al Capitalei se plâng că sunt invadaţi de purici. Oamenii spun că paraziţii trec treptat din subsol, unde s-au înmulţit, direct în apartamente. Responsabilii din cadrul Direcţiei locativ-comunale spun că au intervenit la aceste adrese în primăvară, dar vor repeta procedura.

Până la intervenţia autorităţilor, locatarii dezinfectează cum pot camerele.



"Iată, acum m-am trezit, nici nu am reuşit să strâng patul. Stropesc pe paturi, pe jos, peste tot. După asta, iau lenjeria de pat şi o scot la soare."



"Chiar dacă au fost luate măsuri, puricii nu au dispărut. Dacă seara stai afară, te pişcă de picioare."



" Ei au venit şi au pus aparatul cela în fereastra, dar nu intră în subsoluri, să le deschidă, să ia de la stânga la dreapta, să facă ca lumea. Au luat şi au pufăit prin fereastră şi au făcut oleacă de zgomot şi gata. "



"Vara trecută nu au fost, dar acum sunt. Trebuie să facă dezinsecţie, să facă ceva ca să nu avem. "



"Au fost cazuri când agentul economic a pus o doză mai mică de preparatele respective. La majoritatea caselor a lucrat, nu avem probleme, dar la unele blocuri sunt multe pisici pisicile fac naveta subsol - afară şi respectiv, îi duc înapoi chiar dacă noi am făcut dezinsecţie", a spus reprezentantul Direcția locativ-comunală Chişinău, Vasile Efros.



Unii locatari spun că o parte din vină o şi vecinii, care nu păstrează curăţenia în subsoluri.



"Unde e apă acolo sunt şi ţânţari, şi tot acolo se adună, dar acum. Au făcut doar, au stropit. Trebuie să păstreze, nu ai păstrat..."



În acest an, pentru lucrări de dezinsecţie a subsolurilor au fost alocate 800 de mii de lei. Potrivit planului făcut de autorităţile locale, lucrări vor fi făcute pe 3500 de adrese.