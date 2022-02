Mai mulţi locatari ai unui bloc centrul Capitalei trăiesc cu frica în sân din cauza unui vecin agresiv

Mai mulţi locatari ai unui bloc de pe strada Ismail din Capitală trăiesc cu frica în sân din cauza unui vecin. Aceştia spun că nu pot dormi noaptea din cauza gălăgiei. Bărbatul, care suferă de schizofrenie, locuieşte în apartament împreună cu nepotul său şi petrec deseori până dimineaţa. Oamenii au alertat de mai multe ori poliţia, însă fără rezultat."Nimeni nu îndrăzneşte să meargă la uşa lui pentru că ne temem, înţelegem că este neadecvat şi poate să ne agreseze. Având în vedere zgomotul produs înţelegem că acolo sunt mai multe persoane şi înţelegem că nu sunt oameni liniştiţi. Ţipete, gălăgie, muzică la maximum, lovituri în podea".Oamenii spun că îşi fac cele mai mari griji pentru siguranţa copiilor."Părinţii le spun copiilor să nu meargă cu el în lift să aştepte ca el să treacă, tot aşa fac şi persoanele în vârstă care ştiu că el e periculos. Ne străduim chiar şi noi maturii să nu fim împreună în lift".O altă locuitoare susţine că a fost anul trecut ameninţată şi chiar bătută de bărbatul agresiv."Eu am avut de suferit pentru că m-a bătut. M-am adresat la poliţie. Acum mă tem pentru că nu e un bărbat adecvat. Eu port cu mine balonaşul cu gaze lacrimogene. Să vă arăt? Iată, pentru a mă apăra".Femeia susţine că a cerut ajutorul oamenilor legii, însă fără rezultat."Poliţia ne-a spus că având în vedere că el are certificat de la psihiatrie, nu poate face nimic".Bărbatul a mai creat anterior şi alte probleme."Arunca de sus cu pietre. A stricat vreo 20 de maşini, inclusiv şi o maşină a poliţiei".Am mers la apartamentul bărbatului pentru a-l întreba despre situaţia creată. Iniţial, unul dintre oamenii care se aflau în interior ne-a trântit uşa în nas."Ce e asta?".Ulterior, bărbatul a ieşit să discute cu noi. Acesta susţine că nu îşi aminteşte de vreun conflict cu vecinii. Totuşi, el ne-a spus că locuieşte împreună cu nepotul său, care uneori mai petrece zgomotos alături de prieteni până în zori."Scuzaţi dacă ceva nu-i în ordine, eu le-am făcut observaţie de câteva ori, nu va mai fi muzică, dar poliţistul de sector nu a venit niciodată, nu a spus nimic"."Nu ştiu, poate vreodată am făcut gălăgie, era o zi de naştere. Nu a fost foarte des. Cine sunteţi: Eu sunt nepotul. Se întâmplă să fie gălăgie?Uneori se mai întâmplă, dar nu aşa cum spun oamenii. Vă cer să plecaţi".În septembrie 2021, în apartamentul bărbatului au descins mascaţii de la Fulger. Asta după ce acesta a luat ostatici două persoane, printre care şi pe mama sa."Nu ştiu nimic de luare de ostatici nu pot să vă spun nimic. Eu dormeam şi a venit Fulger, pe mine m-au încătuşat pe urmă m-au dus la Spitalul Clinic de Psihiatrie şi am stat acolo două luni".Solicitat pentru o reacţie, ofiţerul de presă al Inspectoratului General de Poliţie, Natalia Stati, ne-a declarat că de la începutul acestui an locuitorii blocului nu au informat poliţia că ar fi deranjaţi sau că ar avea de suferit. Totuşi, Inspectoratul de Poliţie al sectorului Râşcani s-a autosesizat în acest caz şi a precizat că va efectua verificări.