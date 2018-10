Mai mulţi elevi din stânga Nistrului s-au întâlnit cu poeţii Iulian Filip şi Vasile Romanciuc

foto: publika.md

40 de elevi din stânga Nistrului au venit la Chişinău pentru a se întâlni cu poeţii îndrăgiţi. Copiii au avut ocazia să-i vadă pe scriitorii Iulian Filip şi Vasile Romanciuc. Evenimentul a fost organizat la Biblioteca Naţională de Biroul Politici de Reintegrare, în scopul susținerii elevilor şcolilor din Transnistria cu predare în română.



"Sonetul "Dat în căutare". Vă prefaceți că nu am citit sonetul anterior... Durerea-i veche cât romanța, cât viața care-i din durere."



Cei doi poeţi le-au citit elevilor câteva lucrări din creaţiile lor.



"Scriitorii povestesc niște lucruri care nouă pur și simplu nu ne sunt cunoscute, iar pe net nu poți găsi așa ceva", a spus un bărbat.



"Sunt foarte mulțumită și mândră că am cunoscut pe viu, în realitate acești mari scriitori contemporani", a spus o femeie.



"Ne-am bucurat foarte mult când am văzut că ne vom întâlni cu doi artiști ai cuvântului, Vasile Romanciuc și Iulian Filip. Ne-am bucurat deoarece în partea stângă a Nistrului nu vin poeții, foarte rar se întâmplă să ajungă un om de cultură la una din instituțiile din partea stângă a Nistrului", a spus Eugenia Halu, directorul liceului "Evrica" din Râbnița.



Iulian Filip şi Vasile Romanciuc au adus în dar un set de cărţi pentru cele 10 şcoli cu predare în limba română din stânga Nistrului. Scriitorii și-ar dori ca astfel de evenimente să aibă loc mai des și nu doar la Chișinău.



"Capacitatea acestei biblioteci și a unui proiect de o asemenea anvergură e totuși limitată. A ne duce pe loc, a vorbi și cu cei din clasele mici și cei de clasele mari , e de datoria noastră", a spus Iulian Filip, poet.



După întâlnirea cu poeții, copii au mers în excursie la Muzeul de Istorie.