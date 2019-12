Mai mulţi deputaţi nu vor pleca peste hotare de Revelion şi Crăciun. Cum vor sărbători

Mai mulţi deputaţi spun că în această vacanţă de iarnă nu vor pleca peste hotare, iar Revelionul şi Crăciunul îl vor sărbători acasă, în sânul familiei, cu bucate tradiţonale şi urături.



"Acasă, aici la Chişinău împreună cu familia mea. Mi-aş fi dorit să vină şi nepoţelul meu Sănduţu de la Paris şi fiica Augustina. Aşa că împreună cu familia, cu cele mai frumoase gânduri nu doar pentru familia noastră, dar şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

- Aşteptaţi cadouri?

- De la soţia mea, da!

- Dumneavostră aţi pregătit?

- Evident că am pregătit şi eu un cadou", a spus deputatul PPDA, Iurie Reniță.



"Sărbătorim în sânul familiei, adică cu socrii, soacra, străbunica şi toţi acei care suntem, rudele de peste hotare. Venim, stăm toţi împreună.

- Aţi pregătit daruri?

- Sigur că da. Deja le-am şi redistribuit membrilor nevoiaşi, adică celor care au nevoie", a spus deputatul PSRM, Bogdan Țîrdea.



"Ceva deosebit nu am. Cu părere de rău părinţii decedaţi, la Nisporeni la baştină nu am pe nimeni şi petrec aici, acasă, în Chişinău, cu familia", a spus vicerpeşedintele Parlamentului, Alexandru Slusari.



"Tradiţional, sărbătorile de iarnă le petrec cu familia, aici în Republica Moldova. Toate tradiţiile noastre frumoase colindul, urăturile şi toate altele nu o să le întâlneşti nicăieri decât aici. Ce cadou aşteptaţi? Eu nu aştept cadouri, am ieşit din vârsta asta", a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.



"Tradiţii ca în oricare familie. Sărbătorile de iarnă sunt frumoase. Vom fi în ţară, în sânul familiei cu toate bucatele şi tradiţiile moldoveneşti", a spus deputatul PDM, Nicolae Ciubuc.



"- Acum copiii sunt mai mari un pic. Poate vom merge la părinţi. Cel mai probabil o să ne ducem la părinţi, dar trebuie să vedem la care părinţi.

- Aşteptaţi urători?

- Urători, da. Eu sunt din Cimişlia şi când mergem la părinţi neapărat vin urătorii, ieşim afară şi îi întâmpinăm cu tot ce se cuvine", a spus deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.



Sesiunea de toamnă-iarnă a Parlamentulu s-a încheiat în data de 20 decembrie. Deputaţii vor reveni din vacanţă în februarie.