Mai mulţi credincioşi din ţară s-au scăldat în apă rece ca gheața pentru a se spăla de păcate

S-au scăldat în apă rece ca gheața pentru a se spăla de păcate. Mai mulţi moldoveni şi-au lăsat hainele groase de iarnă şi s-au scufundat în lacurile din ţară. Aceştia spun că Boboteza este una dintre cele mai importante sărbători religioase, iar scăldatul în această zi îi tratează atât de bolile trupești, cât și cele sufletești.



Tradiţia este păstrată de ani buni şi de mai mulţi preoţi care se adună la mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Teodor din Capitală.



Credincioşii spun că scăldatul în apa sfinţită are efecte terapeutice miraculoase.



"Mă simt foarte bine. E ceva care nu se redă în cuvinte. Asta trebuie de încercat", a spus un bărbat.



"Să mă descarc de toate păcatele negative şi aştept această sărbătoarte în fiecare an", a completat un alt bărbat.



Printre cei care au sfidat gerul şi s-au aruncat în apa rece au fost şi domnişoare.



"Pentru întărirea sufletului şi trupului. Am fost anul acesta şi în pelerinaj la Ierusalim şi m-am scufundat şi în Iordan ţi am decis şi de Bobotează", a spus o femeie.



Tot azi, aproape 30 de poliţişti de frontieră şi mai mulţi locuitori din Leuşeni au decis să încerce apa rece ca gheaţa a râului Prut.



- Sunteţi pregătit să intraţi în apă?

- Da. Aveţi emoţii?

- Da, ca prima dată. Succes.

- Cum vă simţiţi?

- Foarte bine.

- Cum a fost în apă?

- Oleacă cald.



"Tradiţiile care ne le spun nouă părinţii şi buneii trebuie să le spunem şi noi la urmaşii urmaşilor noştri şi aşa o să crească creştinismul", a spus un bărbat.



"Particip deja pentru a doua oară. Sunt foarte bucuros, minunat. O senzaţie foarte plăcută. Le doresc la toţi să aibă curaj", a completat un alt bărbat.



De curaj a dat dovadă şi acest băieţel de nouă ani.



- Cum a fost în apă?

- Rece, da.

- A spus că parcă merg albini pe dânsul. E prima dată.

- Şi cum a fost?

- Bine.

- Ţi-a fost frică?

- Oleacă.



La ieşirea din apă, temerarii erau întâmpinaţi cu băuturi calde, dar şi plapume. Ulterior, aceştia au avut parte de o masă plină cu de toate.



"Am făcut un porc la grătar întreg. Am făcut un ceaun de fasole. Am făcut un ceaun alături de noi un ceau mare de oaie la ceaun. Cartofi cu scrumbie. Deja pe masă - ridiche, legume", a spus Ruslan Darie, comisar principal al Poliţiei de Frontieră Leuşeni.



În popor se spune că cei care se scaldă de Boboteaza vor avea noroc tot anul.