Mai mulţi copii, mai multe bucurii. O familie din satul Horjeşti, raionul Hânceşti, îngrijeşte 9 copii. Cum îi ajută autorităţile

Mai mulţi copii, mai multe bucurii. Este și cazul familiei Luceac din satul Horjeşti, raionul Hânceşti. Soții Angela și Pavel au trei copii biologici, iar de un an îngrijesc și de alți șase frați care au fost lipsiți de dragoste părintească. Angela Luceac a muncit ani la rând în Italia, iar când a revenit acasă, şi-a spus că vrea să devină asistent parental și a reușit să obțină documentul necesar.

Acum, soţii Luceac au în grijă 9 copii, cu vârste cuprinse între 2 şi 12 ani.



"Eu am spus că unde o să mănânce unul, o să mănânce toţi. Şi i-am luat. Ei sunt ca şi copiii mei, nu fac nicio diferenţă. Cum îi îmbrac pe copiii mei frumos la şcoală, aşa îi îmbrac şi pe aceştia."



Cei trei copii biologici ai soţilor Luceac nu mai ştiu de plictiseală.



"- Cum vă jucaţi voi împreună? - De-a prinsa, de-a ascunselea, de-a raţa împuşcată, multe jocuri. E mai interesant şi e mai distractiv."



"Noi ne petrecem zilele jucându-ne, învăţăm, mai ajutăm părinţii."



Pavel Luceac este cioban şi are o gospodărie mare. Însă și grijile nu sunt mici. În septembrie, şase copii vor merge la şcoală, iar alţi doi, la grădiniţă.



"Eu am crescut într-o familie cu zece copii, am peste 40 de nepoţi şi mi-a plăcut întotdeauna asta. Ce mai este, mai dăm şi noi, dar ne dorim să meargă şi ei la şcoală şi să se simtă bine, să aibă câte un ghiozdan nou care să fie bun. "



Angela Luceac nu este angajată ca asistent parental, ci are doar tutelă asupra celor şase fraţi. Pentru fiecare dintre ei, ea primeşte o indemnizaţie de 1400 de lei.



" E un an de zile de când eu nu primesc salariu, nu am contract de muncă, primesc doar indemnizaţia pe copii. Mi-au zis să stau în aşteptare, dar când voi fi angajată, nu se ştie."



Şefa Direcţiei Asistenţă Socială din Hânceşti, Tamara Călugăru, a refuzat să ne ofere un interviu prin telefon la acest subiect, dar ne-a spus că în raionul Hînceşti nu există servicii de asistenţă parentală. Copiii sunt fie plasaţi în cele 15 case comunitare, fie luaţi în grijă de către tutori.