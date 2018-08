Mai mulți copii, mai multe bucurii. În 2017, la IMC s-au înregistrat 11 naşteri de tripleți

Mai mulți copii, mai multe bucurii. Tot mai multe femei devin mame de tripleți sau gemeni. În ultimii ani, numărul sarcinilor multiple s-a dublat, spun medicii de la Institutul Mamei și Copilului.

Specialiștii afirmă că acest lucru se datorează metodelor moderne de fertilizare.



”Aceasta este Melisa, care s-a născut prima, al doilea este Lucian și acesta este Marin. El s-a născut al treilea.”



Lucia și Nicolae Turcuman, din orașul Sângera, au devenit părinți de tripleți. După mai multe încercări de a aduce pe lume un copil, soții au recurs la fertilizarea in vitro și mare le-a fost uimirea când au aflat că vor avea trei copii.



”Am aflat cu nouă luni în urmă că o să avem tripleți. O bucurie de nedescris, ceva frumos și pe neașteptate”, a spus mamă cu tripleți, Lucia Turcuman.



Tatăl copiilor spune că odată cu nașterea tripleților, viața a prins mai multă culoare.



”Emoțiile sunt foarte mari. Noi am știut că vor fi toți trei, dar sperăm că o să ne descurcăm. O să ajutăm soție, sunt părinții, buneii”, a spus Nicolaie Turcuman.



”El este primul și este Matei. Acesta este Maxim, el s-a născut al doilea și acesta este Andrei, el s-a născut al treilea.”



Bucurie mare este şi în familia Vioricăi Solonari din Fălești. Femeia se poate lăuda cu trei băieți concepuți pe cale naturală. Tânăra mamă spune că nu s-a așteptat la o astfel de surpriză.



”Mă simt fericită că am trei băieței și mai am unul acasă, al patrulea și tot e băiețel. Este o bucurie mare. Mă bucur mult că sunt sănătoși, cu toate că s-au născut prematur, dar nu-s probleme”, a spus Viorica Solonari.



De la începutul anului, la Institutul Mamei și Copilului au fost înregistrate șapte nașteri de tripleți, dintre care patru s-au înregistrat în luna iulie. Specialiștii spun că în ultima perioadă se atestă o creștere a numărului sarcinilor multiple.



”Odată cu apariția tehnologiilor de reproducere sistată, evident că a crescut numărul femeilor care au sarcini multiple”, a spus șeful Centrului Perinatal IMC , Iurie Carauș.



Pe parcursul ultimilor trei ani, numărul femeilor care aduc pe lume câte trei copii s-a dublat comparativ cu începutul anilor 2000.

Anul trecut, la Institutul Mamei și Copilului au fost înregistrate 11 nașteri de tripleți, majoritatea fiind pe cale artificială.