Mai mulți copii, mai multe bucurii. Doi soți din Capitală au ajuns să devină părinți pentru a 11-ea oară. La numai 40 de ani, cuplul se poate mândri cu o familie numeroasă, toți copiii fiind concepuți și născuți pe cale naturală.

Joi, familia a devenit mai mare. Femeia a adus pe lume încă o fetiță. Iar ieri, proaspăta mamă și bebelușul său au fost externați. Soțul și copiii i-au întâlnit cu flori și multe emoții.

Cei mai entuziasmați de întâlnirea cu nou-născutul au fost frații și surorile. Aceștia spun că se bucură ori de câte ori familia devine mai mare, pentru că au cu cine petrece timpul.



”- Ea e frumoasă. Că e a mea. - Ai așteptat-o mult timp pe surioara ta? - Da!”



”Am simțit că mai avem o surioară, că mai avem un copil mic. O să mai am o surioară. Am simțit emoții de bucurie.”



Oxana Basico este mamă a șapte băieți și patru fete, cea de-a patra fiind născută zilele trecute. Yuna, așa îi spune proaspătului membru al familiei, s-a născut perfect sănătoasă, de trei kilograme și 520 de grame. Femeia spune că pentru ea fiecare copil este o bucurie și că nu și-ar imagina viața fără ei.



”Eu sunt dintr-o familie cu 5 copii, dar nu m-am gândit. Așa pur și simplu a dat Domnul și s-au primit copiii, n-am planificat, n-am știut că atâți or să fie.”



Femeia spune că este greu să fii mamă a 11 copii, deoarece fiecare necesită multă grijă și atenție. Aceasta afirmă că nu s-ar descurca, dacă copiii nu ar ajuta-o cu treburile casei.



”Au responsabilități. Copiii mai mari au grijă de cei mici, mă ajută și în gopodărie, și în curățenie, în toate celea. Mă ajută.”



Soțul Oxanei activează în domeniul construcției, pentru a putea întreține o familie atât de numeroasă. El, fiind copleșit de emoții, a refuzat să vorbească la cameră. Dar a spus că este nespus de fericit, că a devenit tată pentru a 11-ea oară.



Acasă, proaspătul membru al familiei a fost așteptat de către bunică. Aceasta se consideră cea mai bogată, deoarece are 23 de nepoți.



”Emoții erau mai mari când am auzit că e gravidă a 11-ea oară. Și acum sunt emoții. deja sunt obișnuită cu emoțiile astea și totuși e o bucurie.”