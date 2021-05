Mai mulți copii, mai multe bucurii. Află povestea eroilor campaniei "11 pentru Moldova", familia Todorov care crește 11 copii

Pentru ei, cifra 11 înseamnă fericire şi împlinire. Este vorba despre familia Todorov, din oraşul Cahul, care creşte 11 copii. Toți cei 13 membri se înghesuie într-o casă care stă să se prăbușească. Însă, în pofida greutăţilor, soții sunt mereu zâmbitori și optimiști, pentru că au o locuință plină de copii zglobii. Tocmai de asta, am decis să vă prezentăm istoria acestei familii minunate în ultimul reportaj al campaniei lansate de Publika TV, "11 pentru Moldova"."Mă numesc Nastea, am şapte ani. Mă cheamă Avram, am nouă ani. Mă numesc Estera, am opt ani. Mă cheamă Aron, am doi ani, iar eu mă numesc Violeta, am 15 ani. Mă cheamă Mihail, am 14 ani. Pe ea o cheamă Sara, are un an şi jumătate. Mă cheamă Salome, am cinci ani. Pe ea o cheamă Rebeca, are patru ani. Pe mine mă cheamă Gavriile, am 11 ani. Asta este mezina. Pe ea o cheamă Eva, are un an și jumătate.""Noi ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea nouă copii sănătoşi şi să fie de folos pentru societate, pentru Moldova."Alexandru Todorov spune că şi-a dorit, din totdeauna, o familie mare, unită şi frumoasă."Ceea ce formează aceşti copii în familie mare, ca să se împartă între ei, ca să simtă unul pentru altul, o durere. Când este o problemă, ei suferă toţi împreună, când este o bucurie, ei se bucură toţi împreună."Destinul le-a oferit și mai mult. Mare le-a fost mirarea când au aflat că vor avea nu doar un mezin, ci doi. Ultimele fete, Sara şi Eva, sunt gemene."Domnul v-a binecuvântat încă cu un cadou, o să aveţi doi, nu unul. Mi-au spus că pentru zece v-a mai dat şi bonus."Să educi 11 copii nu este deloc uşor, povestesc soții."Închipuiţi-vă, eu, dacă încep să spăl, trebuie minim patru, şase spălături pe zi, la o maşină mică, asta este timp. Întinzi, dacă plouă, trebuie iar să le strângi, asta este timp foarte mult."Bucuria familiei este însă umbrită de starea deplorabilă a casei lor."Au fost ploi, apa s-a scurs în pământ, s-a înmuiat zidul şi ea a alunecat încoace, la vale."Greutăţile îi fac mai uniţi. Copiii se ajută între ei şi sunt un exemplu de altruism."Când eram în clasa întâi, ne duceam să mâncăm şi ne dădeau biscuiţi. Îi luam, îi ascundeam şi îi aduceam acasă.""Gavriil mă ajută câteodată, Avram tot mai face cu noi, câteodată mai vine şi Estera şi facem totul împreună."Ina Todorov spune că nu şi-ar închipui viaţa fără cele 11 minuni pe care le creşte, alături de soţul ei."Noi vorbeam cu soţul, când deja ei s-au culcat, e linişte în casă, te apucă un pic de spaimă. E prea de tot linişte."Iată de ce, Ina spune că cifra 11 are o semnificaţie deosebită pentru ei."Pentru dumneavoastră, ce semnifică cifra 11?- Fericire. O să fie 12, şi 12 o să fie fericire!"Cei care vor să ajute familia Todorov, îi pot suna la numărul de telefon afișat pe ecran.