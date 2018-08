Mai mulți copii au fost bătuți de educatori la o tabără din Glodeni. Ea mi-a spus: Eu am dreptul să te omor

foto: publika.md

Doi copii de zece ani, care se odihneau la o tabără din raionul Glodeni, au fost bătuți, umiliți și amenințați de alţi colegi şi chiar educatori. Cel puţin aşa susţin părinţii minorilor, care au depus o plângere la poliţie.



Totul a ieșit la iveală acum câteva zile, când unul dintre copii a povestit părinților prin ce a trecut în vacanţă.



"În prima zi totul a fost bine, în a doua zi am văzut cum un băiat a luat niște bomboane străine. El s-a apropiat de mine, m-a înhățat de gât și a început să mă stranguleze. Educatorul râdea în timp ce alt băiat mi-a dat pantalonii jos. Toate fetele au râs de mine", a spus un copil maltratat.



Băiatul spune că abuzurile au durat pe toată perioada aflării la tabără.



"Un băiat a sărit peste mine în timp ce dormeam la prânz și m-a lovit cu genunchii în burtă, apoi în nas. Au rămas vânătăi", a spus un copil maltratat.



Iar verişorul lui spune că a fost lovit chiar de educatoare.



"Educatoarea m-a apucat de gât în timpul unui joc. I-am zis că nu are niciun drept să pună mâna pe mine. Ea mi-a spus însă că: "Eu am dreptul să te omor!". Pe urmă m-a apucat de mână și a început să mi-o sucească. Mâna mea a fost vânătă", a spus un copil maltratat.



"Cinci zile au stat acolo. Nepotul spune că pe parcursul acestor cinci zile a fost bătut și ofensat, fiul meu, la fel. L-au apucat de gât și i-au spus că au dreptul chiar să-l omoare. Când am aflat am început să sun la administrația taberei", a spus mama unui copil maltratat.



Educatorii din tabără neagă acuzațiile și spun că în tot acest timp copiii nu s-au adresat la ei cu nicio plângere. Mai mult, ei spun că despre presupusul incident au aflat de pe rețelele de socializare.



"Avem aici două asistente medicale, ele în fiecare seară verifică fiecare căsuță, întreabă dacă sunt probleme. Această problemă nu exista, iar copilul a putut în mod individual să se apropie de asistenta medicală să-i spună, deoarece ele au registru unde scriu despre orice plângere", a spus Avel Ţapcov, educator.



Poliţiştiii spun că vor iniția o anchetă în acest caz.



"Poliția s-a autosesizat pe acest caz. Urmează să se întreprindă măsuri speciale pentru a se stabili toate circumstanțele. Aici vorbim despre audierea personalului taberei, a copiilor, dar și a băiatului, care va fi audiat în cadrul unei comisii speciale", a spus Eugenia MOlceanov, ofițer de presă, IP Bălți.



În fiecare tură, la tabăra de odihnă "Nadejda" din satul Hâjdieni, raionul Glodeni, se odihnesc peste 250 de copii.