Mai mulți bikerii îmbrăcaţi la costum au participat la Distinguished Genteleman's Ride și au făcut un act de caritate

Vadim Dolinski este unul dintre organizatorii evenimentului. De aproape zece ani, el este pasionat de fiarele pe două sau patru roți. În colecția sa sunt deja șase motociclete."Motorul este construit după sistemul anilor '60, are un sunet specific, un mod aparte de funcţionare și se deosebește de motocicletele moderne", a spus Vadim Dolinski, organizator.Dacă până acum toți participanții porneau în coloană la drum, atunci pandemia i-a făcut să-şi schimbe traseul. Mai exact, motocicletele au defilat, dar nu în grup și nu în același timp. Vadim Dolinski spune că scopul evenimentului a fost să combată stereotipurile despre motociclişti, dar şi să doneze bani."Fiecare participant a făcut o mică donație pentru ca medicii și cercetătorii să studieze bolile specifice bărbaților după 40 de ani. Astfel, în calitate de oameni de afaceri, noi investim în sănătatea noastră", a precizat Vadim Dolinski.Și Veaceslav Cebotari este unul dintre organizatorii evenimentului. El a venit împreună cu fiul său de nouă ani, care la fel este pasionat de motociclete retro."Această pasiune a venit acum câțiva ani, când am luat o motocicletă sovietică și am restaurat-o, mi-a reușit și după asta mi-am propus să restaurez ceva mai mult", a declarat Veaceslav Cebotari.Alexandru Argint spune că pasiunea sa pentru motociclete s-a transmis ereditar: "Practic fiecare participant la acest eveniment are cel puțin două motociclete. Una este o motocicletă modernă, contemporană. A doua este cea la care se lucrează în permanență, care se restaurează. Eu mai am un Ural vechi cu ataș și mai am și un Victory deja contemporan".Potrivit organizatorilor, evenimente similare sunt organizate în aproape 170 de țari.