Mai mulţi artişti cu renume au fost daţi afară de la Teatrul National de Operă şi Balet "Maria Bieşu". Printre cei demişi se numără celebrul tenor Mihai Munteanu şi soprana Mariana Bulicanu.

Şi soţii Olga Hristea-Stan şi Nicolai Busuioc au aflat cu stupoare că rămân fără un loc de muncă.



"Bineînţeles, am mers la director pentru a afla cauza. Am întrebat de ce nu ni s-au prelungit contractele de muncă. Acesta ne-a arătat o listă în care erau incluşi mai mulţi artişti care anul acesta nu prea erau implicaţi în spectacole. Ne regăseam şi noi în listă", a spus OLGA HRISTEA-STAN, fostă solistă TNOB "Maria Bieşu".



Soţii care au acasă doi copii au rămas acum fără surse de venit.



"Cei care lucrează în domeniul culturii au salarii mici şi sunt nevoiţi să se angajeze în două-trei locuri", a spus femeia.



Într-o situaţie similară s-au pomenit încă cel puţin 10 persoane.



"În primul rând au fost demişi cei care au atins vârsta de pensionare, chiar dacă sunt solişti sau regizori", a declarat NICOLAE BUSUIOC, artist al poporului, fost solist TNOB.



Mihai Munteanu, care a împlinit 76 de ani de curând, nu a vrut să comenteze această situaţie. La rândul său, Mariana Bulicanu, este nedumerită şi nu ştie care sunt motivele demiterii sale. A fost eliberat din funcţie şi soţul ei Dumitru Cârciumaru.



Am încercat să obţinem o reacţie de la directorul Teatrului National de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, dar nu am reuşit. Nici directorul artistic Nicolae Dohotaru nu a vrut să comenteze situaţia.



"În calitate de reprezentant oficial al teatrului, care munceşte aici de câteva zeci de ani, trebuie să soluţionez probleme, nu să vorbesc în faţa camerelor de filmat sau la telefon",a spus Nicolae Dohotaru, director artistic al TNOB.



Noul ministru al Educației, Culturii și Cercetării Liliana Nicolaescu-Onofrei s-a întâlnit cu artiştii demişi, dar presa nu a avut acces la întrevedere.