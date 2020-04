Mai mulţi antreprenori din Capitală, nevoiţi să plătească chiria spaţiilor comerciale, deşi nu mai activează de la instituirea stării de urgenţă

Mai mulţi agenţi economici din Capitală sunt nevoiţi să plătească chiria spaţiilor comerciale, deşi nu mai activează de la instituirea stării de urgenţă. Deşi ar putea cere amânarea plăţilor, deocamdată nu există cadrul legal.

Ion Curmei are o agenţie de turism care închiriază zeci de birouri în ţară și peste hotare.

”Noi din start, încă de la începutul lunii martie am discutat cu toți proprietarii de birouri, pentru că nu putem să ne permitem de a cheltui banii turiștilor pentru achitarea chiriei. Am negociat practic cu toți să avem trei luni scutire. Iar în cazul care nu se va primi, noi vom pleca pur și simplu din birou”, a povestit directorul unei agenții de turism, Ion Curmei.

Ştefan Chirică administrează o reţea de restaurante fast-food. Şi el spune că dacă nu va găsi înţelegere la proprietari, va renunţa la spaţiile închiriate, deoarece livrările nu acoperă cheltuielile.

”Prima categorie sunt acei proprietari de spaţiu care la solicitarea nostră de a ne scuti pe perioada pandemiei o fac cu mare drag şi înţeleg la cât de greu ne este nouă acum. Sunt gata să negocieze preţul la chirie şi după pandemie. A doua categorie de persoane sunt acei care nu doresc să o facă. O bună parte din ei refuză să facă aceste beneficii”, a menționat directorul, reţea de restaurant, Ştefan Chirică.

În schimb, unii proprietari de spaţii comerciale au acceptat scutirea de plata chiriei.

”Dacă funcționezi, ai de unde plăti. Deoarece înțeleg situația lor, dacă el nu funcționează de unde o să aibă să plătească arenda. Am intrat în situație și am zis de când nu funcţionăm, din 16 martie, în afară de cei care funcționează, noi am oprit arenda”, a afirmat proprietarul, Victor Mihalache.

Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie spun că nu pot emite certificate deoarece legislaţia ar avea unele lacune.

”Iată acum este un proiect de lege care va duce în concordanță legea cu privire la Camera de Comerț și Industrie cu Codul Civil. Sper ca în viitorul apropiat Camera de Comerț și Industrie să reînceapă eliberarea certificatelor care justifică neexecutarea plăților pe anumite impedimente”, a comunicat președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea.

Parlamentul a aprobat starea de urgenţă până în data de 15 mai.