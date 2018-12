Mai mulţi antreprenori, care au muncit peste hotare sau care au rude în străinătate, vor beneficia de finanțare nerambursabilă

Alţi 54 de antreprenori, care au muncit peste hotare sau care au rude în străinătate, vor beneficia de finanțare nerambursabilă.

Suma este de 13,2 milioane de lei şi va fi oferită în cadrul Programul "Pare 1 plus 1".

Fiecare om de afaceri va primi câte 250 de mii de lei pentru a iniţia sau pentru a extinde business-ul pe care îl are.

Din cele 54 de cereri aprobate pentru finanțare, fiecare al doilea solicitant va iniţia o afacere. De asemenea, 60 la sută din întreprinderi sunt administrate de tineri.

Anul trecut, Irina Cazacu a revenit acasă, după ce a lucrat medic la Moscova. Mare i-a fost bucuria să afle că statul îi poate împlini visul de a iniţia o afacere proprie. Tânăra nu a aşteptat mult şi a decis să depună dosarul şi să ceară grant pentru a deschide un cabinet stomatologic.



"Dacă va fi totul aşa cum am planificat, va fi în ianurie, la sfârşitul lui ianuarie. Până acum am fost în calitate angajat, iar acum sunt angajator şi înţeleg că mai creez şi nişte locuri de muncă", a declarat Irina Cazacu, beneficiară.



Iar Diana Ghimp vrea să le vină în ajutor agricultorilor şi să deschidă un frigider pentru păstrarea fructelor şi legumelor.



"Am revenit în ţară câţiva ani în urmă, totuşi, aveam dorinţa de a iniţia o activitate ceva. Ţinând cont că suntem o ţară agrară. Am hotărât să creem un spaţiu frigorific. Vreau să mulţumesc ODIMM că nu a oferit această sumă de bani fără a instrui persoanele cum ar fi mai bine să acţioneze", a spus Diana Ghimp, antreprenoare.



"Înafara de acest program PARE 1+1 care este dedicat migranţilor, toţi aceşti antreprenori pot aplica şi la alte programe de suport a statului. Ne bucurăm foarte mult pentru fiecare cetăţean care se întoarce acasă şi încearcă să-şi realizeze aici visul", a subliniat Iulia Costin, secretar general de Stat Ministerul Economiei.



"Din numărul de 350 de solicitări, am avut undeva 50 la sută însuşi lucrătorii migranţi au aplicat şi undeva 50 la sută sunt rudele de gradul întâi. O statistică îmbucurătoare atunci când rudele de gradul întâi startează afacerea şi afacerea se porneşte, deja ulterior, revin şi migranţii", a declarat Petru Gurgurov, director general interimar ODIMM.



Din 2010, peste 1.300 de moldoveni au beneficiat de granturi în cadrul programului PARE 1+1. Statul le-a acordat 257 de milioane de lei, iar economia a avut de câştigat aproximativ 800 de milioane de lei.