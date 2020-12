Mai mulţi angajaţi ai Căii Ferate din Moldova au refuzat să iasă la muncă din cauza că nu li se plătesc salariile

Mai mulţi angajaţi ai Căii Ferate din Moldova au refuzat să iasă la muncă. Oamenii au recurs la această metodă de protest, pentru că, spun ei, nu şi-au mai primit salariile din luna octombrie. Angajaţii CFM au ajuns la limita disperării, pentru că nu mai au bani nici pentru mâncare, nici pentru servicii comunale. Angajaţii de la Chircăieşti, raionul Căuşeni, au refuzat să mai iasă la muncă. Ei spun că acelaşi lucru l-au făcut şi colegi de-ai lor din raioanele Căuşeni şi Anenii Noi."Noi am hotărât să nu ieşim la lucru, să vadă, să hotărască ceva. Să ne dea un avans, un salariu. Vine anul nou, vine Crăciunul, vin sărbători mari."Angajații spun că de trei luni nu au primit niciun leu. Adrian Cotagiu, de exemplu, are doi copii. Unul merge la şcoală, iar altul e student. Din octombrie, bărbatul spune că nu mai are cu ce-şi întreţine familia."Iată, trebuie de plătit căminul, 5000 de lei. E imposibil, nu este de unde de achitat. Soţia lucrează cât de cât şi ne reţinem aici, acasă. E greu de plătit si gazul, şi lumina, şi apa, tot ce e împrejurul casei."În aceeaşi situaţie sunt şi alţi colegi de-ai bărbatului."Foarte greu. Soacra mea e pensionară şi din pensia ei îmi iau mâncare la lucru, mă îmbrac. Din luna octombrie nu am primit banii şi e sfadă în casă, scandal. Să vă spun drept, nici nu vreau să mă duc acasă.""Vremea trece, dar de mâncat trebuie. Trebuie de încălţat. Mai am familie, am de achitat facturi. Salariul la noi este mic. Eu, ca şi conducător de echipă, am patru mii de lei."Angajații se mai plâng şi de condiţiile în care lucrează. Ei spun că nu primesc nici echipamente şi sunt nevoiţi să cheltuie bani şi pentru aceste lucruri."Nu avem cu ce munci. E iarnă deja. Cu mâna goală, pe fier este imposibil să lucrezi, pe frigul acesta şi pe umezeală.""Iată ce avem, atâta încălzire, ne-au dat-o vreo patru ani în urmă. Ne-au mai dat nişte cărbune. Atâta e. Masa şi scaunele şi ce mai vedeţi împrejur. Asta este şi este încăperea. Altceva, nicio condiţie nu este."Am încercat să discutăm despre această situaţie cu administrația CFM. L-am sunat de două ori pe directorul interimar, Adrian Onceanu, însă acesta a închis telefonul imediat ce ne-am prezentat."- Alo. - Bună ziua. De la Publika TV, Augustina Badica sunt, reporter. - ..."Săptămâna trecută, şi angajaţii CFM din Basarabeasca au protestat, pentru că nu şi-au primit salariile. Atunci, reprezentanţii companiei ne-au spus că bugetul întreprinderii a avut de suferit în acest an din cauza pandemiei, ceea ce a dus la scăderea vânzărilor de bilete, dar şi a exporturilor. Tot ei au dat asigurări că depun toate eforturile pentru ca în cel mai scurt timp să-şi onoreze datoriile faţă de angajaţi.