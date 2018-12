Mai multe ziare din SUA au fost ţinta unui atac cibernetic extern

Atacul cibernetic a provocat întârzieri în distribuirea tirajelor de sâmbătă ale ziarelor menţionate şi ale ediţiilor tipărite pentru coasta de vest a ziarelor The New York Times şi The Wall Street Journal, care se imprimă la aceeaşi tipografie, potrivit unei surse citate de Los Angeles Times. Totodată, Chicago Tribune şi The Baltimore Sun, între alte ziare, au fost afectate de atacul cibernetic.''Credem că intenţia atacului a fost mai degrabă să afecteze infrastructura, mai precis serverele, şi nu să caute sau să sustragă informaţii'', a apreciat pentru Los Angeles Times o sursă la curent cu incidentul, care s-a exprimat sub rezerva anonimatului, scrie Agerpres.ro Compania Tribune Publishing, care deţine mai multe dintre ziarele afectate, a anunţat sâmbătă într-un comunicat că date personale ale abonaţilor, utilizatorilor online şi clienţilor din publicitate ''nu au fost compromise''. ''Ne cerem scuze pentru orice neplăcere şi le mulţumim cititorilor şi partenerilor comerciali pentru răbdarea lor pe durata investigării acestei situaţii. Informaţiile şi toate rubricile noastre obişnuite sunt disponibile online'', a menţionat compania.Surse citate de Los Angeles Times au declarat că primele semne cu privire la atacul cibernetic au fost detectate iniţial vineri, când s-au înregistrat o serie de complicaţii la sistemele de software pe care sunt salvate ştirile, fotografiile şi informaţiile de ordin administrativ.