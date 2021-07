Mai multe tabere de odihnă cu sejur de noapte din Moldova şi-au reluat activitatea. Care sunt condiţiile şi ce spun angajaţii

După un an de pauză, o parte dintre taberele de odihnă cu sejur de noapte şi-au reluat activitatea. În orăşelul Vadul lui Vodă din cinci tabere de odihnă, doar două sunt deschise.La una dintre ele, copiii au parte de distracţie şi de activităţi interactive: au atelier de desen, piscină, teren pentru volei şi tenis şi chiar un teatru de vară. Centrul de agrement are 500 de locuri, însă în condiţii de pandemie, doar 200 de locuri pot fi ocupate. Pe lângă setul de documente obişnuit, copii trebuie să prezinte şi testul negativ la COVID-19, iar părinţii semnează o declaraţie pe propria răspundere că elevii nu au fost în contact cu o persoană infectată."S-a introdus ca obligativitatea prezentarea unui test antigen negativ la COVID. Avem oră sanitară se dezinfectează toate suprafeţele folosite.""Avem bazin, cinema. Avem concertul. La concert avem sunt diferite activităţi în care ei dansează, fac scenete. La orele 21:00 se începe discoteca."Copiii sunt încântaţi de program, şi-au făcut prieteni noi şi au învăţat lucruri utile."Aici este foarte interesant. Facem multe activităţi, avem lucruri interesante, plecăm la careu, ne jucăm cu toţi.""Vara trecută mai stăteam cu prietenii acasă, adică aşa petreceam vara. Acum mi-a spus o fată că s-a deschis tabăra asta. Era unica tabără care era deschisă şi am decis să vin.""Ce îmi place la tabără că în timpul orei sanitare sunt diferite activităţi - băsmăluţa, raţele şi vânătorii şi mai jucăm volei cu prietenii.""Ne putem duce şi la fotbal, şi la volei, unde dorim. Este câte o activitate şi noi ne alegem una."Miercuri se deschide un alt centru de agrement."La noi, capacitatea fiind de 580, o să avem permisiune de 290 de locuri. Mâine o să avem în jur de 150 până la 200 de copii."Angajaţii altor trei tabere din Vadul lui Vodă au refuzat să ne ofere un interviu la cameră. Neoficial, ne-au spus că centrele nu se deschid deoarece cheltuielile ar fi foarte mari, iar personalul e insuficient.