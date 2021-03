Mai multe șoferițe din Capitală au fost trase pe dreapta...pentru a primi flori

Mai multe șoferițe din Capitală au fost trase pe dreapta în această dimineață. Însă în loc de amenzi, acestea au primit flori și felicitări din partea inspectorilor de patrulare.”Din partea Poliției Naționale vă felicităm cu ocazia zilei femeii.- Mersi. M-ați speriat.- Multă sănătate, fericire.- Mulțumesc.””- Bună ziua doamnă! Să ne trăiți! Toate actele sunt în regulă la dumneavoastră?- Da.- Felicitări din partea Inspectoratului Național de Securitate Publică cu 8 martie. Vă dorim multă sănătate, fericire.- Mersi mult!”Femeile au spus că gestul polițiștilor a fost neaşteptat și plăcut.”Foarte drăguț. Nu am întâlnit așa ceva nicăieri și este un gest care face ziua mai frumoasă chiar de dimineață.- Dar v-ați speriat când v-a stopat?- Un pic da, mă gândeam oare ce am făcut.””Neașteptat. Foarte plăcut. Mi-au ridicat dispoziția foarte tare. Asta-i prima dată.””Foarte frumos!- Ați rămas surprinsă?- Nu, sigur că da.- Sau v-ați speriat?- Ba nu, de ce să mă sperii? Totul e ok.”Au fost felicitate și șoferițele care conduc troleibuze.”Stimată doamnă, felicitări din partea poliției naționale cu ocazia zilei de 8 martie. Vă dorim multă sănătate, fericire. Dumnezeu să vă păzească. Un sincer la mulți ani. - Mulțumesc din suflet!””Știți, e o idee foarte bună. Îți crează dispoziție.- Cum e să munciți de ziua dumneavoastră, ziua femeilor?- Iată așa. ””Foarte frumos. De o plăcere.- De la ce oră lucrați astăzi?- De la ora șase. Nu contează ce zi, așa-i serviciu.- Și până la ce oră munciți?- Până deseară, la ora 20:00”.Și reporterul Publika TV a primit o floare.”Cu ocazia zilei de 8 Martie, vă dorim multă sănătate, serviciu ușor.- Să avem o colaborare cât mai bună.- Să fiți mai aproape de noi și de cetățeni.- Mulțumesc!”Reprezentanții INSP spun că acțiunea lor a devenit deja o tradiție.”Nu am solicitat să prezinte actele. Chiar și în contextu dacă se va depista o încălcare neînsemnată, la ziua de astăzi toate doamnele vor primi câte un avertisment. Și bineînțeles să fie mai prudente în trafic căci sunt așteptate acasă de soți, de copii, de părinți.”