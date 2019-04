Mai multe şcoli, grădiniţe şi spitale din Capitală au fost reconectate la căldură

Embed:

Mai multe grădiniţe şi spitale din Chişinău au fost reconectate la căldură, după ce în ultimele zile temperaturile au variat, pe timp de noapte, între zero şi plus patru grade. De exemplu, 20 de instituţii medicale din din Chişinău au făcut o solicitare în acest sens. Cât priveşte şcolile, cererea a fost trimisă de 46 de instituţii. Printre cei care au cerut căldură în locuinţe în aceste zile răcoroase se numără şi locatarii a 51 de blocuri din Chişinău.



"Era rece, era foarte umed, blocul este din beton şi sunt mulţi copii mici şi chiar se cerea şi se impunea măsura respectivă."



"Era frig cum era în casă?- Da, era rece şi în genere noaptea foarte rece. "



"Procedura este foarte simplă, consumatorul nici nu trebuie să anunţe pe nimeni, gestionarul fondului locativ branşează din bloc energia termică şi într-o oră maxim va fi recirculare şi căldură", a declarat Veaceslav Eni, directorul general al S.A "Termoelectrica".



Există însă şi blocuri în care agentul termic poate fi reglat din subsol, de către gestionar.



"Regulăm temperatura, dăm mai mult noaptea şi nu chiar tare, aşa de abia. Ziua închidem.



"Au lăsat căldura la noi în două blocuri pentru că avem copii mici şi eu cred că ar mai trebui să mai fie căldură pentru că încă e frig."



Pe de altă parte, unii locatari acceptă temperaturile mai scăzute în apartamente doar pentru a face economii.



"Ne îmbrăcăm mai gros, dar sperăm că o să se încălzească şi va fi bine. - Nu vreţi să vă reconectaţi la căldură? - Nu cred că mai are rost, încă o zi sau două va fi frig, după care se va încălzi."



" Sunt îmbrăcată şi pe urmă pun căminul şi după am de plătit o grămada pe lumină, iată aşa e situaţia şi nu numai la mine, dar la majoritatea."



În prezent, Termoelectrica livrează energie termică pentru aproximativ 6000 de adrese juridice, inclusiv blocuri şi instituţii publice.