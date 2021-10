Mai multe şcoli din ţară nu mai pot plăti salariile profesorilor. Ce soluţii au autorităţile locale

Mai multe şcoli din ţară nu mai pot plăti salariile profesorilor şi nici facturile lunare. Sindicatele din educație avertizează că numărul instituţiilor de învăţământ cu astfel de probleme va crește în următorii ani, dacă nu va fi revizuită politica de finanțare per elev. Valentina Căpăţînă predă de 43 de ani la şcoala - grădiniţă din satul Ruseștii Vechi, din raionul Ialoveni. Femeia spune că în această vară a rămas fără bani, după ce nu a primit salariul timp de trei luni."Este unica sursă, altceva nu am decât salariul. Ne-am descurcat cam greu, am avut de gazificat casa, însă cu ajutorul copiilor, ne-am descurcat.", a declarat Valentina Căpăţînă, profesoară de clasele primare.Administraţia instituţiei spune că bugetul, care e calculat în funcţie de numărul de elevi, a fost epuizat încă de la începutul noului an școlar. Acum, deficitul a ajuns la 320 de mii de lei."Numărul de copii este foarte mic şi care în baza de formulă nu acoperă cheltuielile care sunt necesare pentru existenţa instituţiei pe întregul parcursului anului.", a declarat Diana Nastas, director şcoala-grădiniţă Ruseştii Vechi.Autorităţile locale au intervenit pentru a nu închide şcoala, dar nu știu ce va fi la anul."Consiliul raional a aprobat 170 de mii de lei, consiliul comunal 150 de mii, astfel putem să ajungem până la 31 decembrie 2021. În 2022, bugetul va fi preconizat iar acelaşi şi iarăşi ajungem în vară cu aceeaşi problemă.", a declarat Valentina Meşină, primar comuna Ruseştii Vechi.Conducerea raionului Ialoveni susține că școlile cu puţini elevi trebuie transformate în filiale ale şcolilor de circumscripţie."Dacă în cazul că noi vom avea deficit şi nu se va putea soluţiona, deci noi vom merge pe reorganizarea instituţiilor de învăţământ, adică instituţiile mici să fie reorganizate în instituţiile mai mare.", a declarat Galina Tonu, vicepreședinta raionului Ialoveni, responsabilă de domeniul educației.Şi în raionul Rezina situaţia e asemănătoare."Este formula finanţare per elev şi iată până aici le-a ajuns bugetul. De aici încolo, nu mai au, adică până la sfârşitul anului nu le ajunge o sumă oarecare de bani pentru instituţiile care sunt mici şi nu le ajung conform finanţării actuale.", a declarat Lidia Lazari, şef Direcţia Generală Învăţământ, raionul Rezina.Sindicatele din educație susțin că pentru a acoperi cheltuielile școlilor cu puțini copii, Ministerul Finanțelor ar trebui să aloce mai mulți bani."Dacă nu o să fie alocate sursele financiare respective, după necesitate, cu coeficientele respective, atunci la administraţia publică locală de gradul I sau II, îi va fi foarte dificil să acopere acest deficit bugetar. ", a declarat Mihai Laşcu, preşedintele Sindicatului Angajaţilor din Învățământ şi Educaţie „Viitorul”.Potrivit sindicatelor din educație, până la 20 la sută dintre școlile din fiecare raion se confruntă cu deficit bugetar. Am solicitat o reacţie de la Ministerul Finanţelor şi Ministerul Educaţiei, dar până acum, nu am primit niciun răspuns.