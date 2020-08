Mai multe școli din Ialoveni riscă să nu se redeschidă. Acestea nu dispun de spațiu suficient pentru elevi

Cu o săptămână înainte de 1 septembrie, unii directori de şcoli s-au pomenit că nu întrunesc condiţiile necesare pentru a începe noul an de studii în contextul pandemiei de COVID-19. Vorbim despre instituţiile ale căror administratori au optat pentru modelul unu sau șapte propus de Ministerul Educaţiei, care presupun prezenţa fizică a elevilor în clase. Membrii Comisiei pentru Situații Excepționale au constatat că unele clase nu sunt suficient de mari pentru a asigura distanţa socială între elevi. Ministerul Educaţiei susţine că toţi managerii de instituţii vor primi sprijinul necesar pentru a da start în timp util procesului de studii.



La Liceul Teoretic ”Ion Pelivan” din Răzeni, Ialoveni, pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Cei aproape 900 de elevi urmau să învețe după modelul șapte propus de minister, adică jumătate de clasă să fie prezentă fizic la şcoală, iar cealaltă să asculte lecțiile online.



NATALIA RĂILEAN, directorul liceului din Răzeni:”Noi în vara aceasta am lucrat foarte intens. Am pregătit spațiile, am pregătit necesarul de detergenți și dezinfectanți. Pentru primele două luni lucrurile acestea sunt asigurate.”



Directoarea liceului spune că iniţial, regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale stipula că numărul maxim de elevi admişi într-o clasă este de 25. Recent, însă, au fost anunțați că s-a redus până la 20.



NATALIA RĂILEAN, directorul liceului din Răzeni:”Nu știm cum să procedăm, dar cred că vom micșora numărul de elevi la ore. Astfel, pentru ca să aibă spațiul necesar pentru instruire. Alt aspect este că e nevoie să schimbăm orarul, pentru că anumite lecții le vom scoate din orar și le vom introduce online.”



În gimnaziul satului Cigârleni, din raionul Ialoveni, îşi fac studiile aproape 200 de elevi. Şi aici administraţia spune că din lipsa spaţiului, majoritatea orelor vor fi online, deşi anterior a fost acceptat modelul unu de studii, adică prezenţa fizică a tuturor elevilor.



PETRU ȚURCANU, directorul gimnaziului din Cigârleni:”Conform noului regulament se cere 1,5 în față, în spate și lateral. Din păcate, noi nu dispunem. Și așa noi învățăm în două schimburi. Sperăm foarte mult că o săptămână, două sau poate o lună online. După să trecem nemijlocit la studierea în clasă”.



În raionul Ialoveni sunt 33 de instituții de învățământ. Am încercat să aflăm care este situaţia altor şcoli şi gimnazii din raion, dar nu am reuşit.



Șefa Direcției Educație Ialoveni, Daniela Nedelciuc, a refuzat să ne ofere un comentariu la acest subiect. De dimineață, ne-a spus la telefon că miercuri va avea loc o ședință, după care ne va putea oferi detalii. Totuși, am venit la sediul Consiliului Raional pentru a afla mai multe informații, dar Daniela Nedelciuc nu se afla la birou.



Valentin Crudu, responsabilă pe învățământul general din cadrul Ministerului Educaţiei, ne-a spus că toate instituțiile sunt pregătite și se vor redeschide din 1 septembrie. Administratorii care întâmpină dificultăţi sunt îndemnaţi să ceară ajutor pentru a ameliora neregulile în timp util.