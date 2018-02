Mai multe produse autohtone pe rafturile magazinelor! Autoritățile propun modificarea legii comerțului intern

foto: publika.md

Cel puţin 50 la sută din produsele de pe rafturile magazinelor ar putea fi autohtone. Acest lucru este prevăzut într-un proiect elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, prin care autorităţile își propun să stimuleze producătorii din ţară.



"După intrarea în vigoare a legii, produsele moldovenești nu vor mai fi în minoritate pe rafturi, de exemplu, cum se întâmplă în acest caz. Din toate felurile de dulciuri scoase la vânzare un singur produs este autohton. Specialiștii de la ANSA vor verifica dacă este respectată cota de cel puțin 50 la sută, iar magazinele care nu se vor conforma vor fi amendate."



Potrivit documentului, magazinele nu vor putea restitui producătorilor marfa alterată sau cu termenul de valabilitate expirat. Prețul de vânzare va fi negociat între cele două părți, însă comerciantul nu va putea cere o reducere mai mare de 10 la sută. În cazul produselor de primă necesitate, cum ar fi pâinea, uleiul, făina de grâu, acest procent este zero.



"Producătorii, pe de o parte doresc să aibă siguranță că își vând această marfă, pe care cu greu produc și să o dea la un preț destul de bun, iar comercianții, pe de altă parte, doresc să procure această marfă la un preț mai mic să-și asigure o marjă de profitabilitate un pic mai mare", a spus Vasile Vulpe, șed direcție Ministerul Economiei și Infrastructurii.



Documentul mai prevede ca rețelele să achite marfa livrată de producător într-o perioadă de la șapte până la 45 de zile. Totodată, va fi întocmită o listă a produselelor alimentare care vor fi puse în condiții egale cu cele de import. Aceasta va fi stabilită de Ministerul Agriculturii și va fi revăzută în fiecare an.



"Să fim siguri noi că putem livra în toată perioada anului astfel de produse, dar să asigurăm rețelele că vor avea permanent furnizarea acestor produse", a men'ionat Vasile Luca, secretar de stat al Ministerului Agriculturii.



Producătorii cred că legea va crea condiții egale pentru toți.



"Negocierile sunt un pic mai complicate, în special pentru producătorii mici, care nu pot să vină cu volume atât de mari de produse. Nu este vorba despre o piedică în calea comerțului internațional", a declarat Ludmila Andronic, reprezentant producător de bere.



Oamenii care preferă producția autohtonă salută ideea, alții spun că este nevoie de mai multă calitate:



"Producția moldovenească trebuie să o susținem din toate puterile. Noi preferăm produsele moldovenești."



"Sunt unele produse care, totuși, vin din afara țării și au o calitate mai bună. Plus la toate, prețul este mai mic."



"Mă străduiesc să procur produse fabricate în Moldova. Eu cred că cele crescute aici sunt mai de calitate."



Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern şi votat în Parlament.