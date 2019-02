MAI MULTE PREPARATE, RETRASE DIN FARMACII. Specialiştii spun că acestea provoacă tulburări cardiace

După retragerea din farmacii a unui sirop pentru copii contra tusei, Agenţia Medicamentului interzice comercializarea altor patru preparate ce conţin aceeaşi substanţa activă - fenspirida. Este vorba de Epistat, Fenspirid-LF , Siresp şi Tirfens.

Medicamentele la fel erau prescrise pentru ameliorarea tusei provocate de bolile pulmonare. Decizia de suspendare vine după ce Agenţia Europeană a Medicamentului a atenţionat autorităţile a 32 de ţări, că preparatele ar provoca tulburări cardiace.



Recomandările vin în urma unui studiu realizat de o importantă companie farmaceutică franceză şi reprezintă o măsură de precauție pentru a proteja pacienții predispuşi la astfel de riscuri. În Moldova, cinci pacienţi au avut reacţii adverse la unul din aceste preparat.



"Toate stocurile de medicamente cu conţinut fenspiridă se pun în carantină la nivelul de distribuitor. Şi ce riscă cei care nu se vor supune acestui ordin? Suspendarea completă a certificatului", a spus şefa secţiei farmacovigilenţă şi studii clinice, Agenția Medicamentului, Lina Gudima.



Unii medici de familie, dar şi pacienţi spun că medicamentul chiar îi ajuta.



"Nu am avut cazuri ca să văd o astfel de reacţie adversă sau de complicaţii. Chiar în majoritatea cazurilor prevenea administrarea antibioticului era efect chiar cu anti-inflamatorul dat", a spus medicul de familie Natalie Slanina.



"L-am folosit chiar recent acum mi-au fost bolnavi copii şi soţul şi l-am administrat şi nu am avut efecte negative. Atunci când procurăm vre-un preparat citim întotdeauna instrucţiunea, prospectul."



"Am copii la care foarte des l-am folosit ca să previn administrarea antibioticului, foarte bine ajută. Adică dădeam cinci zile. Când am auzit la televizor ştirea chiar mă gândeam ce o să fac fără el", a spus farmacista Ecaterina Petre



Unele farmacii au retras imediat preparatele din vânzare.



"Am accesat site-ul Agenţiei Medicamentului unde este circulară în care suntem prentâmpinaţi şi chiar rugaţi că medicii să nu mai prescrie acest preparat începând cu 12 februarie şi farmaciştii să nu îl mai elibereze. Ne-am conformat ordinului".



Specialiştii europeni urmează, totuşi, să vină cu o decizie finală, după finalizarea cercetărilor.