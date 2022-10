Mai multe posturi TV din Moldova s-au consolidat și cer CA să adopte un regulament privind ora de emisie

Reprezentanţii mai multor televiziuni din Moldova şi-au consolidat poziţia şi cer Consiliului Audiovizualului să adopte un regulament prin care să stabilească explicit că, la calcularea conţinutului autohton şi a celui achiziţonat, ora de emisie conţine nu doar programe audiovizuale, dar şi autopromovare, publicitate socială, comercială şi electorală. Asta după ce o astfel de propunere a fost lansată de către Octavian Hanganu, directorul comercial "Casa Media" în cadrul dezbaterilor publice organizate de Parlament privind noile modificări la Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Proiectul prevede majorarea duratei de prime-time cu două ore pentru a face posibilă implementarea obligaţiilor legale privind difuzarea programelor locale.

Directorul Jurnal TV, Adrian Buraga consideră că modificările legislative în privinţa duratei prime-time au apărut ca rezultat a unor interpretări eronate ale unor reprezentanţi ai televiziunilor privind obligaţia de a difuza cele opt ore de conţinut autohton pe zi la radiodifuzorii naţionali, iar problema este abordată într-o manieră stranie.

"Problema s-a pus în această vară în discuţii s-au mai bine zis chiar în aceste săptămâni. De ce, pentru că s-a început, se merge spre aplicarea legii şi acum mulţi colegi din breaslă au încercat să interpreteze aceste opt ore de emisie. Deci părerea mea şi poziţia Jurnal TV, tor timpul a fost aceeaşi şi rămâne că suntem pentru a crea o pt ore de conţinut autohton, iar legat de ora de emisie menţinem că ora de emisie este cea astronomică de 60 de minute. Dar aici o să rugăm CA să intervină, să stipuleze şi să explice clar ce înseamnă sau ce intră în acele 60 de minute de emisie, în ora de emisie. Personal suntem de acord şi ok cu ora de emisie să intre toate produsele care noi le producem sau care le avem. Sigur şi acele 12 minute de publicitate şi promouri şi restul produselor care pot intra în emisie", a spus Adrian Buraga.

Şi directorul TV8 este de aceeaşi părere în privinţa calculării orei de emisie în audiovizual.

"Da noi în ultima perioadă cu mai mulţi jucători de pe piaţa mediatică, aici mă refer la mai mult la colegii din televiziune am ajuns la un consens şi chiar solicităm respectuos ca Consiliul Audiovizualului să revadă un regulament intern pe care să îl propună pentru monitorizarea celor opt ore de content autohton. Recomandăm respectuos CA să revadă şi să creeze acest regulament în care ora de emisie să cuprindă absolut tot ce este în ea. Astfel va fi mult mai uşor pentru televiziuni pentru că îşi vor putea uşor planifica inventarul vândut şi produsele create", a menționat Svetlana Buza, director TV8.

Opiniile au fost exprimate după ce subiectul a fost pus în discuţie în cadrul consultărilor publice organizate de comisia de profil a Parlamentului privind modificarea Codului Serviciilor Media Audiovizuale.

Directorul PRO TV, Cătălin Giosan, a reclamat atunci că implementarea prevederilor legale în ceea ce priveşte difuzarea conţinutului autohton în prime-time crează probleme pentru elaborarea grilei de emisie, în cazul în care Consiliul Audiovizualului calculează programele locale în ore astronomice.

"Care este problema cu această cotă de opt ore care este astăzi. Aceste opt ore de program local înseamnă zece ore de emisie de fapt, pentru că la opt ore de program se adaugă publicitate şi promo, zece ore de emisie. Această cotă este mare chiar şi pentru zilele lucrătoare, e foarte greu să reuşim să punem suficient entertaiment la orele la care oamenii se uită, iar problema devine extrem de presantă în weekend pentru că din nou, cu tot respectul faţă de toţi cei de aici, dar indiferent ce decide Parlamentul Moldovei sau Consiliul Audiovizualului sau noi, începând de vineri seara până duminică seara oamenii privesc televizorul în familie, împreună şi îşi doresc programe pentru întreaga familie, asta înseamnă programe de divertisment", a spus Cătălin Giosan.

"Domnul Cătălin a spus o problemă absolut reală, ea există şi ea trebuie rezolvată, eu nu sunt prea de acord cu metoda care e propusă de domnul Cătălin, este o metodă mult mai simplă, nu am avut şansa să o propun data trecută la audieri. Vedeţi că ceea ce faceţi dumneavoastră în Cod acum cu modificările pun în imposibilitate faptul că Moldova 1 care e naţional are zece ore de emisie El în general nu o să poată să dea nici meci de fotbal, care vine campionatul de fotbal, nici seriale, nici oricare alt conţinut Moldova 1 în general o să fie blocată de aceste modificări ale Codului, ei nu o să poată să difuzeze publicitate şi să arate fotbal. Domnul Cătălin a spus din opt ore asta de fapt sunt 9,5 ore de fapt 10 ore de emisie. Moldova 1 ca radiodifuzor naţional are obligaţia de a face zece ore de conţinut local, care devin 12 ore", a menționat Octavian Hanganu, directorul comercial "Casa Media".

Directorul comercial "Casa media", care are contracte de vânzare a spaţiului de publicitate cu marea majoritatea a televiziunilor din ţară le-a explicat atât deputaţilor, cât şi membrilor Consiliului Audiovizualului cum poate fi soluţionată problema.

"Grila de publicitate este clară astăzi pentru ziua de mâine. Eu deschid câte 12 minute de publicitate pentru ziua de mâine, dacă eu nu le-am vândut, eu trebuie să le ocup cu ceva, fiindcă grila nu pot să o reconstruiesc. În spiritul care este acum al Codului eu trebuie să mă joc cu minutele astea ca să economiscesc, nu să vând publicitate, eu trebuie să mă joc să economisesc spaţiu ca nu cumva să nu intru în … Faceţi imposibilul, blocaţi lucrul în general pe grilă. În cazul acesta este normal, haideţi să calculăm ora de emisie să fie ora de emisie, inclusiv publicitate, promovare, inclusiv tot Propunerea mea personală este Consiliul Audiovizualului vine singur şi spune, oameni buni noi considerăm şi cred că suntem de acord, noi considerăm ora de emisie ca oră de emisie cu tot ce intră în ea şi atunci practic primim tot aceea ce a spus domnul Cătălin şi gata şi nu se fac modificări la cod şi asta se face într-o săptămână", a spus Octavian Hanganu.

În ceea ce ţine de intenţia de a modifica legislaţia, directorul PRO TV a declarat că indiferent ce vor scrie în lege deputaţii despre noţiunea de prime-time, orele de maximă audienţă, dictate de obiceiurile telespectatorilor, vor rămâne cele actuale, adică de la 06:00 la 09:00 şi de la 17:00 la 23:00.

"Aşa cum este această cotă de opt ore de program, zece ore de emisie, de exemplu aşa cum stau lucrurile acum în prime time se poate difuza pe zi în medie doar o oră jumătate de program achiziţionat, cu alte cuvinte este ilegal în Moldova astăzi să difuzezi un film care durează două ore sună absurd ceea ce vă spun eu, dar asta este realitatea. Această extindere a prime timeului, de aici am pornit ea nu are sens pentru că prime time este definit de modul în care consumatorul consumă programe de televiziune. De aceea propunerea pe care am formulat-o noi în scris la Comisie este micşorarea cotei de produs local la şase ore, care înseamnă aproximativ şapte ore jumătate de emisie şi asta poate să rezolve toate aceste probleme pe care le-am menţionat", a menționat Cătățin Giosan, director PRO TV.

"Aşa cum există ora didactică care diferă de ora astronomică aşa ar putea să existe în audiovizual oră de emisie, nu există nicio problemă în acest sens. Dar ceea ce ţine de reducerea cotelor obligatorii pentru televiziunile generaliste, asta înseamnă să mai săpăm, încă să mai dăm un hârleţ. Toată lumea, să se înmulţească groparii audiovizualului moldovenesc. Să îngropăm încă mai tare, reducând cota obligatorie de conţinut local. Asta nu e normal să reduci cota obligatorie. Atunci retransmisiunile vor înflori", a precizat Ana Butnariuc, editor-şef PRIME.

Reprezentanţii industriei audiovizuale susţin că în cazul în care Consiliul Audiovizualului va stabili prin regulament conţinutul orei de emisie cu toate elementele Codului, nu există riscul ca cineva să trişeze şi să difuzeze doar autopromovare sau publicitate sociale în loc de programe audiovizuale locale.

"Şi am văzut aici că se încearcă a manipula pe faptul că cineva ar putea difuza sau numi content propriu o oră de emisie din promouri sau din publicitate. Păi bine că nu, eu sunt ferm convins că telespectatorii şi publicul de acasă care ne urmăresc ştiu foarte bine să ne taxeze sau taxeze pe cei care încearcă să trişeze. Nu vei putea difuza la infinit promouri sau alte conţinuturi fără sens sau poate mai puţin plăcute sau interesante publicului. Respectiv, poziţia Jurnal TV rămâne clară, aşteptăm decizia CA şi suntem siguri că vor găsi cele mai bune soluţii în care să facem o regulă clară şi la acest capitol", a declarat Adrian Buraga, director Jurnal TV.

"Eu înteleg că unii vor încerca să dea mai multă publicitate, mai multă autopromovare ca să producă mai puţin conţinut local. Dar nu vă supăraţi, iarăşi cum a zis domnul Cătălin spectatorul decide, spectatorul decide inclusive tot şi atunci se rezolvă toată problema şi nu trebuie să umblaţi la Cod. Vă spun finalul închipuiţi-vă situaţie cineva pune jumătate de oră", a spus a spus Octavian Hanganu.

"Atunci în genere de ce noi insistăm ca în Cod să existe, sau el trebuie să existe care este ora de vârf", a menționat Virgiliu Pâslariuc, vicepreşedintele Comisiei mass- media a Parlamentului.

"Da trebuie să existe asta fiindcă în interior existau alte modificări se punea produsul local. Pislariuc: Dar problema care? Hanganu: Dar problema se rezolvă. Pislariuc: Se egalează. Dacă auditoriul vede jumătate de oră de autopromovare de nu ştiu ce şi aşa mai departe el schimbă postul. Piaţa TV e cu două faţete, dintr-o parte e auditoriul din alta e publicitate. Fiecare post Tv va decide pentru el să trişeze sau să nu trişeze, dar el va fi penalizat nu de Consiliul Audiovizualului, nu de Parlament, sau cineva dar de auditoriu. Auditoriul o să schimbe butonul dacă o să vadă un produs necalitativ", a declarat directorul comercial "Casa Media".

"Va schimba butonând o altă televiziune cu siguranţă. Nimeni nu va face raiting pe publicitate socială 1 Nu poate să fie o temere din partea CA", a spus Svetlana Buza.

"Nu m-aş grăbi să operăm cu modificări, este un Cod care toată lumea toţi sunt de acord că el este, dar nu este aplicat sau nu este funcţional 04.45 Respectiv noi suntem de părerea, haideţi să lucrăm după acest cod sau prevederile care sunt. Aici mă refer la cele opt ore de conţinut autohton şi orele de prime time 04.59 Dacă în următoarea perioadă totuşi vor fi întâlnite probleme, probabil atunci poate fi revizuit acest aspect. La moment noi nu vedem necesitate", a menționat Adrian Buraga.

Pe de altă parte, directorul RTR Moldova , Evghenii Sergheev, a declarat că nu este de acord ca ora de emisie să conţină şi publicitatea socială, electorală sau comercială. În opinia sa, majorarea prime-time-ului ar fi o soluţie, dar problema trebuie rezolvată prin revizuirea cotei obligatorii de programe locale pe care televiziunile sunt obligate să le difuzeze.

"În privinţa conţinutului local, eu întotdeauna am spus că este prea mare pentru piaţa noastră. Pentru a înţelege care este cota optimă de conţinut local, Consiliul Audiovizualului ar trebuie mai întâi să studieze piaţa, să vadă volumul şi să înţeleagă dacă posturile tv pot realiza asta fizic.

- Susţineţi că este prea mare cota de opt ore pentru televiziunile naţionale şi că ar trebui micşorată?

-Da.

-Eu corect înţeleg?

- Foarte corect. Dar pentru ca aceasta să nu fie pur şi simplu opinia mea subiectivă, e necesar ca persoanele responsabile să se ocupe de studierea pieţii", a declarat Evghenii Sergheev.

Expertul media Ion Bunduchi, care, împreună cu alţi experţi din Moldova, dar şi de la Consiliul Europei, a elaborat Codul Serviciilor Media Audiovizuale care este acum în vigoare, susţine că toate televiziunile ar trebuie să renunţe să mai pună în discuţie cota obligatorie de conţinut autohton.

"Pe aceste subiecte fierbinţi care au trezit controverse eu vreau să cred că Comisia Parlamentară va reveni în discuţii şi s-ar putea întâmpla că la iniţiativele Consiliului Audiovizualului să mai fie dezbătute aceste subiecte pentru că sunt sensibile, sunt vechi, unele nici nu merită să fie atât discutate, bunăoară cota obligatorie de produs local nu merită să fie atât dezbătută, de când există Audiovizualul în Moldova de atunci cineva se împotriveşte, în loc să dezvolte. Ar fi bine să pornim de la ideea centrală, legislaţia zice scopul tuturor acţiunilor noastre este să dezvoltăm Audiovizualul să îl diversificăm. Asta şi-o doreşte toată lumea, dacă doreşte să răsuflece mânicile şi să facă acest lucru", a punctat Ion Bunduchi.